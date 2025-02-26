Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0)
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS представляет собой сбалансированное решение для сборки производительного игрового или рабочего ПК в компактном формате. Она идеально подходит для геймеров, нацеленных на стабильную производительность в современных играх, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Эта плата станет надежной основой для систем на базе процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, оптимально раскрывая потенциал моделей Ryzen 5 и Ryzen 7, а также обеспечивая уверенную работу с неразогнанными Ryzen 9.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит современный сокет AM5, предназначенный для актуальных и будущих поколений процессоров AMD, что обеспечивает хороший задел на будущее. Чипсет AMD B650 предлагает оптимальный баланс между функциональностью и стоимостью, поддерживая разгон как процессора, так и оперативной памяти. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные системы в более изящных корпусах, чем стандартный ATX, при этом сохраняя достаточный набор слотов для большинства пользователей.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что является обязательным требованием для платформы AM5. Поддерживается до 128 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме на высоких частотах с применением профилей разгона AMD EXPO, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей - сразу два слота M.2: один сверхбыстрый с поддержкой PCIe 5.0 и второй с PCIe 4.0, оба оснащены радиаторами для эффективного охлаждения SSD.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) выполнена по 12+2-фазной схеме с использованием качественных силовых каскадов, что гарантирует стабильное напряжение для многоядерных CPU даже под серьезной нагрузкой. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных игровых сессиях или рендеринге. Для подачи питания на процессор используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы работать с мощными моделями линейки Ryzen.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен современный набор портов, включая высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, несколько портов USB 3.2 Gen 2 и Gen 1, а также стандартные USB 2.0. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Эта версия платы не имеет встроенного модуля Wi-Fi, что стоит учесть при планировании сборки. За звук отвечает качественный 7.1-канальный аудиокодек, а для любителей кастомизации доступна система управления подсветкой ASUS Aura Sync.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащен коннекторами 8+4 pin для питания CPU. Эта плата требует использования оперативной памяти исключительно стандарта DDR5. Для поддержки новейших процессоров, особенно моделей с 3D V-Cache или будущих ревизий, может потребоваться обновление BIOS; к счастью, плата оснащена функцией BIOS FlashBack, позволяющей обновить прошивку без установленного процессора. Плата отлично подходит для умеренного разгона, но не предназначена для экстремальных оверклокерских рекордов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS представляет собой сбалансированное решение для сборки производительного игрового или рабочего ПК в компактном формате. Она идеально подходит для геймеров, нацеленных на стабильную производительность в современных играх, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Эта плата станет надежной основой для систем на базе процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, оптимально раскрывая потенциал моделей Ryzen 5 и Ryzen 7, а также обеспечивая уверенную работу с неразогнанными Ryzen 9.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит современный сокет AM5, предназначенный для актуальных и будущих поколений процессоров AMD, что обеспечивает хороший задел на будущее. Чипсет AMD B650 предлагает оптимальный баланс между функциональностью и стоимостью, поддерживая разгон как процессора, так и оперативной памяти. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные системы в более изящных корпусах, чем стандартный ATX, при этом сохраняя достаточный набор слотов для большинства пользователей.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что является обязательным требованием для платформы AM5. Поддерживается до 128 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме на высоких частотах с применением профилей разгона AMD EXPO, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей - сразу два слота M.2: один сверхбыстрый с поддержкой PCIe 5.0 и второй с PCIe 4.0, оба оснащены радиаторами для эффективного охлаждения SSD.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) выполнена по 12+2-фазной схеме с использованием качественных силовых каскадов, что гарантирует стабильное напряжение для многоядерных CPU даже под серьезной нагрузкой. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных игровых сессиях или рендеринге. Для подачи питания на процессор используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы работать с мощными моделями линейки Ryzen.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен современный набор портов, включая высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, несколько портов USB 3.2 Gen 2 и Gen 1, а также стандартные USB 2.0. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Эта версия платы не имеет встроенного модуля Wi-Fi, что стоит учесть при планировании сборки. За звук отвечает качественный 7.1-канальный аудиокодек, а для любителей кастомизации доступна система управления подсветкой ASUS Aura Sync.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащен коннекторами 8+4 pin для питания CPU. Эта плата требует использования оперативной памяти исключительно стандарта DDR5. Для поддержки новейших процессоров, особенно моделей с 3D V-Cache или будущих ревизий, может потребоваться обновление BIOS; к счастью, плата оснащена функцией BIOS FlashBack, позволяющей обновить прошивку без установленного процессора. Плата отлично подходит для умеренного разгона, но не предназначена для экстремальных оверклокерских рекордов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
БИОС безопасный для райзенов x3d. упакована хорошо, работает штатно
Достоинства:
Комментарий:
Внимательно осмотрел, на вид новая, следов установки нет, соедов пайки или ремонта тоже, но отсутствие пломб прям напрягло когда получал заказ. пока ставлю 5 звезд, если вдруг что-то пойдёт не так при сборке, то дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
В целом, плата новая, следов эксплуатации не видно, все пленки и заглушки на месте, bios без проблем обновился до последней версии.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0)
Достоинства:
Комментарий:
БИОС безопасный для райзенов x3d. упакована хорошо, работает штатно
Достоинства:
Комментарий:
Внимательно осмотрел, на вид новая, следов установки нет, соедов пайки или ремонта тоже, но отсутствие пломб прям напрягло когда получал заказ. пока ставлю 5 звезд, если вдруг что-то пойдёт не так при сборке, то дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
В целом, плата новая, следов эксплуатации не видно, все пленки и заглушки на месте, bios без проблем обновился до последней версии.