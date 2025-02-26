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Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0)

3 Отзывы
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Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602838
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
1хUSB 3.0, 4хUSB 2.0, 2хUSB 3.1, 1хUSB 3.2 (Type-C)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27.7
Высота, см
7
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5400 МГц, 5600 МГц, 5800 МГц, 6000 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х36х30
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS представляет собой сбалансированное решение для сборки производительного игрового или рабочего ПК в компактном формате. Она идеально подходит для геймеров, нацеленных на стабильную производительность в современных играх, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Эта плата станет надежной основой для систем на базе процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, оптимально раскрывая потенциал моделей Ryzen 5 и Ryzen 7, а также обеспечивая уверенную работу с неразогнанными Ryzen 9.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит современный сокет AM5, предназначенный для актуальных и будущих поколений процессоров AMD, что обеспечивает хороший задел на будущее. Чипсет AMD B650 предлагает оптимальный баланс между функциональностью и стоимостью, поддерживая разгон как процессора, так и оперативной памяти. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные системы в более изящных корпусах, чем стандартный ATX, при этом сохраняя достаточный набор слотов для большинства пользователей.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что является обязательным требованием для платформы AM5. Поддерживается до 128 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме на высоких частотах с применением профилей разгона AMD EXPO, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей - сразу два слота M.2: один сверхбыстрый с поддержкой PCIe 5.0 и второй с PCIe 4.0, оба оснащены радиаторами для эффективного охлаждения SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по 12+2-фазной схеме с использованием качественных силовых каскадов, что гарантирует стабильное напряжение для многоядерных CPU даже под серьезной нагрузкой. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных игровых сессиях или рендеринге. Для подачи питания на процессор используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы работать с мощными моделями линейки Ryzen.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен современный набор портов, включая высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, несколько портов USB 3.2 Gen 2 и Gen 1, а также стандартные USB 2.0. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Эта версия платы не имеет встроенного модуля Wi-Fi, что стоит учесть при планировании сборки. За звук отвечает качественный 7.1-канальный аудиокодек, а для любителей кастомизации доступна система управления подсветкой ASUS Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащен коннекторами 8+4 pin для питания CPU. Эта плата требует использования оперативной памяти исключительно стандарта DDR5. Для поддержки новейших процессоров, особенно моделей с 3D V-Cache или будущих ревизий, может потребоваться обновление BIOS; к счастью, плата оснащена функцией BIOS FlashBack, позволяющей обновить прошивку без установленного процессора. Плата отлично подходит для умеренного разгона, но не предназначена для экстремальных оверклокерских рекордов.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0)

Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Тихон К.

Достоинства:


Комментарий:
БИОС безопасный для райзенов x3d. упакована хорошо, работает штатно
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
Матвей М.

Достоинства:


Комментарий:
Внимательно осмотрел, на вид новая, следов установки нет, соедов пайки или ремонта тоже, но отсутствие пломб прям напрягло когда получал заказ. пока ставлю 5 звезд, если вдруг что-то пойдёт не так при сборке, то дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Кирилл Ф.

Достоинства:


Комментарий:
В целом, плата новая, следов эксплуатации не видно, все пленки и заглушки на месте, bios без проблем обновился до последней версии.



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
1хUSB 3.0, 4хUSB 2.0, 2хUSB 3.1, 1хUSB 3.2 (Type-C)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27.7
Высота, см
7
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
5400 МГц, 5600 МГц, 5800 МГц, 6000 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS представляет собой сбалансированное решение для сборки производительного игрового или рабочего ПК в компактном формате. Она идеально подходит для геймеров, нацеленных на стабильную производительность в современных играх, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Эта плата станет надежной основой для систем на базе процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, оптимально раскрывая потенциал моделей Ryzen 5 и Ryzen 7, а также обеспечивая уверенную работу с неразогнанными Ryzen 9.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит современный сокет AM5, предназначенный для актуальных и будущих поколений процессоров AMD, что обеспечивает хороший задел на будущее. Чипсет AMD B650 предлагает оптимальный баланс между функциональностью и стоимостью, поддерживая разгон как процессора, так и оперативной памяти. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные системы в более изящных корпусах, чем стандартный ATX, при этом сохраняя достаточный набор слотов для большинства пользователей.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что является обязательным требованием для платформы AM5. Поддерживается до 128 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме на высоких частотах с применением профилей разгона AMD EXPO, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей - сразу два слота M.2: один сверхбыстрый с поддержкой PCIe 5.0 и второй с PCIe 4.0, оба оснащены радиаторами для эффективного охлаждения SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по 12+2-фазной схеме с использованием качественных силовых каскадов, что гарантирует стабильное напряжение для многоядерных CPU даже под серьезной нагрузкой. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных игровых сессиях или рендеринге. Для подачи питания на процессор используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы работать с мощными моделями линейки Ryzen.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен современный набор портов, включая высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, несколько портов USB 3.2 Gen 2 и Gen 1, а также стандартные USB 2.0. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Эта версия платы не имеет встроенного модуля Wi-Fi, что стоит учесть при планировании сборки. За звук отвечает качественный 7.1-канальный аудиокодек, а для любителей кастомизации доступна система управления подсветкой ASUS Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащен коннекторами 8+4 pin для питания CPU. Эта плата требует использования оперативной памяти исключительно стандарта DDR5. Для поддержки новейших процессоров, особенно моделей с 3D V-Cache или будущих ревизий, может потребоваться обновление BIOS; к счастью, плата оснащена функцией BIOS FlashBack, позволяющей обновить прошивку без установленного процессора. Плата отлично подходит для умеренного разгона, но не предназначена для экстремальных оверклокерских рекордов.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Тихон К.

Достоинства:


Комментарий:
БИОС безопасный для райзенов x3d. упакована хорошо, работает штатно
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
Матвей М.

Достоинства:


Комментарий:
Внимательно осмотрел, на вид новая, следов установки нет, соедов пайки или ремонта тоже, но отсутствие пломб прям напрягло когда получал заказ. пока ставлю 5 звезд, если вдруг что-то пойдёт не так при сборке, то дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Кирилл Ф.

Достоинства:


Комментарий:
В целом, плата новая, следов эксплуатации не видно, все пленки и заглушки на месте, bios без проблем обновился до последней версии.


Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS (90MB1BF0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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