Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0)
Материнская плата ASUS PRIME Z790-P предназначена для совместного использования с процессорами Intel Core 12/13 поколения и оптимизирована для профессиональных рабочих станций. Она выполнена в полноразмерном форм-факторе. В конфигурацию модели входят 4 слота под установку оперативной памяти DDR5, 4 слота расширения PCI-E x16 для графических карт, 3 разъема M.2 и 4 слота SATA для устройств хранения. Плата оборудована сетевым контроллером 2.5 Гбит/с для стабильного соединения с Интернетом. На боковых гранях размещены порты USB 2.0 и USB 3.2, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио. Благодаря 15-фазной подсистеме питания и надежным компонентам достигается стабильная работа ASUS PRIME Z790-P. Интеллектуальное охлаждение AI Cooling II и крупные радиаторы поддерживают низкую температуру нагрева.
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