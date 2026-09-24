Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI представляет собой сбалансированное и перспективное решение для сборки мощных игровых и рабочих систем на платформе AMD. Она станет прекрасной основой для геймеров, которые хотят получить максимальную производительность в современных играх с использованием видеокарт нового поколения, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом и 3D-графикой. Плата оптимально раскрывает потенциал процессоров AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 серии 7000 и новее благодаря мощной подсистеме питания и поддержке передовых интерфейсов.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет AMD B650 в его расширенной версии (B650-E), установленный на сокет AM5. Это сочетание обеспечивает совместимость с актуальными процессорами AMD Ryzen и гарантирует поддержку самых современных технологий, включая PCIe 5.0. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения.
Память и расширение
Платформа рассчитана на использование исключительно оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для производительных процессоров и требовательных приложений. Главным преимуществом модели B650-E является наличие слота PCIe 5.0 x16 для видеокарты и одного слота M.2, также работающего по шине PCIe 5.0, что обеспечивает максимальную скорость для накопителей нового поколения. Дополнительно на плате присутствуют ещё несколько слотов M.2 PCIe 4.0, все оснащены радиаторами для эффективного охлаждения.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена на качественных компонентах и имеет многофазную архитектуру, что создаёт солидный запас прочности для стабильной работы даже флагманских CPU. Для подачи дополнительного питания на процессор используются разъёмы 8+8 pin, что указывает на готовность платы к высоким нагрузкам. Надежный VRM с массивными радиаторами гарантирует отсутствие перегрева и троттлинга процессора как в играх, так и при выполнении ресурсоёмких задач, а также обеспечивает хороший потенциал для работы с технологией Precision Boost Overdrive.
Подключения и дополнительные возможности
Набор интерфейсов на задней панели включает множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C, что позволяет подключать любую современную периферию. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth, обеспечивающие стабильное и высокоскоростное соединение. Качественный звуковой кодек Realtek и наличие разъёмов для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Aura Sync дополняют функционал, позволяя создать не только мощную, но и эстетичную сборку.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и что у вас есть оперативная память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Мощная система питания требует качественного блока питания с соответствующими коннекторами (8+8 pin CPU). Для установки новых процессоров Ryzen может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее проверить актуальную версию на сайте производителя. Эта плата - отличный выбор для производительных сборок, но для экстремального ручного разгона энтузиастам стоит рассмотреть модели на старшем чипсете X670E.
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI представляет собой сбалансированное и перспективное решение для сборки мощных игровых и рабочих систем на платформе AMD. Она станет прекрасной основой для геймеров, которые хотят получить максимальную производительность в современных играх с использованием видеокарт нового поколения, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом и 3D-графикой. Плата оптимально раскрывает потенциал процессоров AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 серии 7000 и новее благодаря мощной подсистеме питания и поддержке передовых интерфейсов.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет AMD B650 в его расширенной версии (B650-E), установленный на сокет AM5. Это сочетание обеспечивает совместимость с актуальными процессорами AMD Ryzen и гарантирует поддержку самых современных технологий, включая PCIe 5.0. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения.
Память и расширение
Платформа рассчитана на использование исключительно оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для производительных процессоров и требовательных приложений. Главным преимуществом модели B650-E является наличие слота PCIe 5.0 x16 для видеокарты и одного слота M.2, также работающего по шине PCIe 5.0, что обеспечивает максимальную скорость для накопителей нового поколения. Дополнительно на плате присутствуют ещё несколько слотов M.2 PCIe 4.0, все оснащены радиаторами для эффективного охлаждения.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена на качественных компонентах и имеет многофазную архитектуру, что создаёт солидный запас прочности для стабильной работы даже флагманских CPU. Для подачи дополнительного питания на процессор используются разъёмы 8+8 pin, что указывает на готовность платы к высоким нагрузкам. Надежный VRM с массивными радиаторами гарантирует отсутствие перегрева и троттлинга процессора как в играх, так и при выполнении ресурсоёмких задач, а также обеспечивает хороший потенциал для работы с технологией Precision Boost Overdrive.
Подключения и дополнительные возможности
Набор интерфейсов на задней панели включает множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C, что позволяет подключать любую современную периферию. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth, обеспечивающие стабильное и высокоскоростное соединение. Качественный звуковой кодек Realtek и наличие разъёмов для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Aura Sync дополняют функционал, позволяя создать не только мощную, но и эстетичную сборку.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и что у вас есть оперативная память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Мощная система питания требует качественного блока питания с соответствующими коннекторами (8+8 pin CPU). Для установки новых процессоров Ryzen может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее проверить актуальную версию на сайте производителя. Эта плата - отличный выбор для производительных сборок, но для экстремального ручного разгона энтузиастам стоит рассмотреть модели на старшем чипсете X670E.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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