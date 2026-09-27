Описание товара Материнская плата Gigabyte Z790 UD Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z790 UD представляет собой сбалансированную и надежную основу для сборки производительного ПК, ориентированного на гейминг, создание контента и рабочие задачи. Она станет оптимальным выбором для пользователей, которые хотят получить все преимущества флагманского чипсета, включая разгон процессора и памяти, но без переплаты за избыточные премиум-функции. Эта плата идеально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть их потенциал в современных играх с высокими настройками графики или при работе в ресурсоемких приложениях, таких как Adobe Premiere Pro и Autodesk 3ds Max.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA1700. Такое сочетание обеспечивает поддержку самых актуальных процессоров Intel Core и предоставляет широкие возможности для оверклокинга моделей с индексом "K", а также тонкой настройки оперативной памяти. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что гарантирует удобство сборки, большое количество слотов расширения и отличную совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower. Крупный размер также способствует лучшему охлаждению компонентов, что немаловажно для стабильности мощной системы.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с современной оперативной памятью стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ памяти и достигать высоких частот с помощью XMP-профилей, что критически важно для максимальной производительности в играх и профессиональных задачах. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями будущего. Кроме того, на плате имеется три слота M.2 для высокоскоростных NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4.0, причём все они оснащены радиаторами M.2 Thermal Guard для предотвращения перегрева и падения скорости накопителей под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по мощной схеме 16+1+1 фаз с использованием качественных компонентов, обеспечивая стабильное и чистое напряжение даже для топовых процессоров Core i9. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, гарантируя надежную работу системы при длительных нагрузках, будь то многочасовые игровые сессии или рендеринг видео. Для подключения дополнительного питания CPU используются разъемы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к серьезным нагрузкам и умеренному разгону процессора.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает все необходимое для современного ПК: множество USB-портов, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный сетевой контроллер Realtek, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа. Хотя у данной модели нет встроенного Wi-Fi модуля, на плате предусмотрены разъемы для подключения RGB- и ARGB-лент, управление которыми осуществляется через фирменное ПО Gigabyte RGB Fusion.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на возможности чипсета Z790, данная модель ориентирована на практичных пользователей и умеренный разгон, а не на экстремальные оверклокерские рекорды. Учтите, что для установки платы потребуется корпус, поддерживающий форм-фактор ATX, а для питания процессора - блок питания с соответствующими коннекторами (8+4 pin). При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; к счастью, плата поддерживает технологию Q-Flash Plus, позволяющую обновить прошивку без установленного процессора, памяти и видеокарты, что значительно упрощает сборку.