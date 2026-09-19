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Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418542
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
да
Наличие интерфейсов
4xUSB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0)

Материнская плата Asus - ROG STRIX B550-A GAMING, ATX, AMD B550, 1xAM4, 4xDDR4 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, HDMI, DP, 6xSATA, 2xUSB2.0, 5xUSB3.2, 1xUSB3.2 Type C, ROG STRIX B550-A GAMING



Теги товара: atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
да
Наличие интерфейсов
4xUSB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus - ROG STRIX B550-A GAMING, ATX, AMD B550, 1xAM4, 4xDDR4 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, HDMI, DP, 6xSATA, 2xUSB2.0, 5xUSB3.2, 1xUSB3.2 Type C, ROG STRIX B550-A GAMING


Теги товара: atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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