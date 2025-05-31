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Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4

16 Отзывы
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Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 1
Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 2
Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 3
Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 4
Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 5
Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 6
Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 7
Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 8
Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 9
Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B660
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 1
  • Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 2
  • Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 3
  • Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 4
  • Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 5
  • Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 6
  • Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 7
  • Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 8
  • Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 9
  • Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 533048
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B660
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, DisplayPort, HDMI, VGA, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
1.28

Описание товара Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4

Материнская плата ASUS PRIME B660-PLUS D4 не только станет надежным фундаментом для вашего компьютера, но и откроет широкие перспективы его апгрейда по мере увеличения ваших амбиций. Поддерживая всю функциональность новейших процессоров Intel Core 12-го поколения.



Теги товара: atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта,хорошо запаковано.При эксплуатации проблем не возникает
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Климентий П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень отличная материнская плата.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
Прошел уже почти месяц с момента заказа. Материнка рабочая. Для своей цены очень даже неплохая. " разъема под оперативную память, один под ssd m2. В общем - маленькая и хорошая
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Вроде всё хорошо. Жаль только нет разъема для подсветки кулера, но можно купить контроллер
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
замечательная мать, лучше моей родной
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Артем Е.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал в целостности и сохранности, ничего не сломано, все что надо положили, коробка целая. Про работоспособность пока молчу, дополню позже, как все комплектующие приедут. Дополняю: Все работает как надо, хочу уточнить даже мини батарейку поставили, советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все необходимое там есть и самое главное это чипсет, за такие деньги это лучшее предложение
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Приехала в не запечатанной коробке! Коробка не заклеена даже скотчем. Это новое слово в доставке дорогих товаров. Но вроде бы то, что заказывал.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Маловато разъёмов sata. Нет в комплекте спикера).
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер , работает уже в компе стоит
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
На вид все отлично ,новый, в заводской упаковке , как поставлю, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Тимур И.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен быстро, упакован хорошо. Еще не подключал
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Виктория Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, в работе уже 2 месяца. Всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Плата понравилась, коробка видно что ранее не вскрывалась, в сокете все идеально, с 12400f и оперативкой xpg gammix d20 завелась с первого раза, xmp профиль выставился
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Илон М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Товаром доволен а магазином тем более
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
товар в заводской упаковке. Всё работает



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B660
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, DisplayPort, HDMI, VGA, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Страна производитель
Тайвань
Описание
Материнская плата ASUS PRIME B660-PLUS D4 не только станет надежным фундаментом для вашего компьютера, но и откроет широкие перспективы его апгрейда по мере увеличения ваших амбиций. Поддерживая всю функциональность новейших процессоров Intel Core 12-го поколения.


Теги товара: atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта,хорошо запаковано.При эксплуатации проблем не возникает
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Климентий П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень отличная материнская плата.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
Прошел уже почти месяц с момента заказа. Материнка рабочая. Для своей цены очень даже неплохая. " разъема под оперативную память, один под ssd m2. В общем - маленькая и хорошая
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Вроде всё хорошо. Жаль только нет разъема для подсветки кулера, но можно купить контроллер
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
замечательная мать, лучше моей родной
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Артем Е.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал в целостности и сохранности, ничего не сломано, все что надо положили, коробка целая. Про работоспособность пока молчу, дополню позже, как все комплектующие приедут. Дополняю: Все работает как надо, хочу уточнить даже мини батарейку поставили, советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все необходимое там есть и самое главное это чипсет, за такие деньги это лучшее предложение
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Приехала в не запечатанной коробке! Коробка не заклеена даже скотчем. Это новое слово в доставке дорогих товаров. Но вроде бы то, что заказывал.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Маловато разъёмов sata. Нет в комплекте спикера).
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер , работает уже в компе стоит
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
На вид все отлично ,новый, в заводской упаковке , как поставлю, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Тимур И.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен быстро, упакован хорошо. Еще не подключал
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Виктория Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, в работе уже 2 месяца. Всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Плата понравилась, коробка видно что ранее не вскрывалась, в сокете все идеально, с 12400f и оперативкой xpg gammix d20 завелась с первого раза, xmp профиль выставился
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Илон М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Товаром доволен а магазином тем более
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
товар в заводской упаковке. Всё работает


Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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