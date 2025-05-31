Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B660
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 533048
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B660
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, DisplayPort, HDMI, VGA, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
1.28
Описание товара Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4
Материнская плата ASUS PRIME B660-PLUS D4 не только станет надежным фундаментом для вашего компьютера, но и откроет широкие перспективы его апгрейда по мере увеличения ваших амбиций. Поддерживая всю функциональность новейших процессоров Intel Core 12-го поколения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B660
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, DisplayPort, HDMI, VGA, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Страна производитель
Тайвань
Материнская плата ASUS PRIME B660-PLUS D4 не только станет надежным фундаментом для вашего компьютера, но и откроет широкие перспективы его апгрейда по мере увеличения ваших амбиций. Поддерживая всю функциональность новейших процессоров Intel Core 12-го поколения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта,хорошо запаковано.При эксплуатации проблем не возникает
Достоинства:
Комментарий:
Очень отличная материнская плата.
Достоинства:
Комментарий:
Прошел уже почти месяц с момента заказа. Материнка рабочая. Для своей цены очень даже неплохая. " разъема под оперативную память, один под ssd m2. В общем - маленькая и хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Вроде всё хорошо. Жаль только нет разъема для подсветки кулера, но можно купить контроллер
Достоинства:
Комментарий:
замечательная мать, лучше моей родной
Достоинства:
Комментарий:
Приехал в целостности и сохранности, ничего не сломано, все что надо положили, коробка целая. Про работоспособность пока молчу, дополню позже, как все комплектующие приедут. Дополняю: Все работает как надо, хочу уточнить даже мини батарейку поставили, советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Все необходимое там есть и самое главное это чипсет, за такие деньги это лучшее предложение
Достоинства:
Комментарий:
Приехала в не запечатанной коробке! Коробка не заклеена даже скотчем. Это новое слово в доставке дорогих товаров. Но вроде бы то, что заказывал.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Маловато разъёмов sata. Нет в комплекте спикера).
Достоинства:
Комментарий:
Супер , работает уже в компе стоит
Достоинства:
Комментарий:
На вид все отлично ,новый, в заводской упаковке , как поставлю, дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен быстро, упакован хорошо. Еще не подключал
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, в работе уже 2 месяца. Всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Плата понравилась, коробка видно что ранее не вскрывалась, в сокете все идеально, с 12400f и оперативкой xpg gammix d20 завелась с первого раза, xmp профиль выставился
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Товаром доволен а магазином тем более
Достоинства:
Комментарий:
товар в заводской упаковке. Всё работает
Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus Prime B660-PLUS D4
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта,хорошо запаковано.При эксплуатации проблем не возникает
Достоинства:
Комментарий:
Очень отличная материнская плата.
Достоинства:
Комментарий:
Прошел уже почти месяц с момента заказа. Материнка рабочая. Для своей цены очень даже неплохая. " разъема под оперативную память, один под ssd m2. В общем - маленькая и хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Вроде всё хорошо. Жаль только нет разъема для подсветки кулера, но можно купить контроллер
Достоинства:
Комментарий:
замечательная мать, лучше моей родной
Достоинства:
Комментарий:
Приехал в целостности и сохранности, ничего не сломано, все что надо положили, коробка целая. Про работоспособность пока молчу, дополню позже, как все комплектующие приедут. Дополняю: Все работает как надо, хочу уточнить даже мини батарейку поставили, советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Все необходимое там есть и самое главное это чипсет, за такие деньги это лучшее предложение
Достоинства:
Комментарий:
Приехала в не запечатанной коробке! Коробка не заклеена даже скотчем. Это новое слово в доставке дорогих товаров. Но вроде бы то, что заказывал.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Маловато разъёмов sata. Нет в комплекте спикера).
Достоинства:
Комментарий:
Супер , работает уже в компе стоит
Достоинства:
Комментарий:
На вид все отлично ,новый, в заводской упаковке , как поставлю, дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен быстро, упакован хорошо. Еще не подключал
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, в работе уже 2 месяца. Всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Плата понравилась, коробка видно что ранее не вскрывалась, в сокете все идеально, с 12400f и оперативкой xpg gammix d20 завелась с первого раза, xmp профиль выставился
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Товаром доволен а магазином тем более
Достоинства:
Комментарий:
товар в заводской упаковке. Всё работает