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Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5

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Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5 - фото 1
Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5 - фото 2
Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5 - фото 3
Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5 - фото 4
Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5 - фото 5
Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5 - фото 6
Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5 - фото 1
  • Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5 - фото 2
  • Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5 - фото 3
  • Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5 - фото 4
  • Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5 - фото 5
  • Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5 - фото 6
  • Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726802
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A, 6хUSB 3.2 Gen1 Type-A, 8хUSB 2.0, HDMI, DisplayPort, RJ-45, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х10
Вес, кг.
2.3

Описание товара Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5

ASRock представляет материнскую плату формата mATX с оптимальным балансом компактности и функциональности: квадратная конструкция 24,4 на 24,4 см прекрасно впишется в небольшие корпуса, не жертвуя при этом возможностями. Четыре слота для модулей DDR5 и поддержка частоты памяти до 7200 МГц открывают простор для апгрейда и обеспечивают высокую производительность под любые задачи. Поддерживаются модули типа DIMM, а суммарно вы можете установить до внушительных 256 ГБ — достойный запас для работы с ресурсоемкими приложениями и современными играми. Современный чипсет AMD B850 и сокет AM5 — залог совместимости с мощнейшими процессорами последнего поколения. Подключение видеокарты и других устройств реализовано через слот PCI Express 5.0 x16 для максимальной скорости, а дополнительный PCI-E x4 расширяет ваши возможности по установке других плат. Этот набор отлично подойдет геймерам, энтузиастам и любителям производительных рабочих станций, стремящимся собрать компактную, но производительную систему.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата ASRock B850M PRO-A AM5




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A, 6хUSB 3.2 Gen1 Type-A, 8хUSB 2.0, HDMI, DisplayPort, RJ-45, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
ASRock представляет материнскую плату формата mATX с оптимальным балансом компактности и функциональности: квадратная конструкция 24,4 на 24,4 см прекрасно впишется в небольшие корпуса, не жертвуя при этом возможностями. Четыре слота для модулей DDR5 и поддержка частоты памяти до 7200 МГц открывают простор для апгрейда и обеспечивают высокую производительность под любые задачи. Поддерживаются модули типа DIMM, а суммарно вы можете установить до внушительных 256 ГБ — достойный запас для работы с ресурсоемкими приложениями и современными играми. Современный чипсет AMD B850 и сокет AM5 — залог совместимости с мощнейшими процессорами последнего поколения. Подключение видеокарты и других устройств реализовано через слот PCI Express 5.0 x16 для максимальной скорости, а дополнительный PCI-E x4 расширяет ваши возможности по установке других плат. Этот набор отлично подойдет геймерам, энтузиастам и любителям производительных рабочих станций, стремящимся собрать компактную, но производительную систему.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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