Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата GIGABYTE B850M FORCE, AM5, B850, 2*DDR5
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B850 — оптимальный выбор для современных сборок с процессорами под сокет AM5. Компактный форм-фактор mATX (24,4 ? 24,4 см) отлично подойдёт для средних и небольших корпусов, не занимая много места, но позволяя реализовать мощную конфигурацию. Есть два слота для оперативной памяти DDR5 стандарта DIMM — максимально можно установить впечатляющие 128 ГБ с частотой до 5200 МГц: идеальное решение для работы с ресурсоёмкими приложениями и игр. Два слота PCI-E x16 версии 5.0 открывают простор для установки современных видеокарт и расширительных плат. Подключение накопителей не станет проблемой — четыре разъёма SATA позволяют организовать быструю и вместительную систему хранения данных. Gigabyte гарантирует стабильную работу и гибкость настроек для самых требовательных пользователей.
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