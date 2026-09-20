Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI, 4хDDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI, 4хDDR5
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI представляет собой универсальную и сбалансированную основу для сборки современных персональных компьютеров. Она идеально подходит для пользователей, которые хотят получить доступ к новейшим технологиям, таким как память DDR5 и процессоры Intel последних поколений, не переплачивая за функции экстремального разгона. Эта плата станет отличным выбором для построения мощной игровой системы среднего и высокого класса, способной справиться с любыми современными играми в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT. Также она будет надежной платформой для рабочей станции, предназначенной для видеомонтажа, программирования или работы с графикой, благодаря стабильной подсистеме питания и поддержке быстрых накопителей. Оптимальным выбором для этой платы станут процессоры Intel Core i5 и Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем этой модели является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron 12-го, 13-го и 14-го поколений. Чипсет B760 не поддерживает разгон центрального процессора, но позволяет производить разгон оперативной памяти с помощью профилей XMP, что является разумным компромиссом для большинства сборок. Форм-фактор Micro-ATX делает плату MSI PRO B760M-A WIFI универсальным решением, которое можно установить как в компактные корпуса mATX для экономии места, так и в стандартные башни ATX. Компактный размер обеспечивает удобство сборки, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения для большинства сценариев использования.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что является ключевым преимуществом для построения системы с заделом на будущее. Поддержка двухканального режима и максимальный объём до 192 ГБ позволяют создать конфигурацию для самых требовательных задач. MSI PRO B760M-A WIFI способна работать с модулями памяти на высоких частотах, обеспечивая отличную пропускную способность. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для других устройств расширения имеются дополнительные слоты PCIe. Также на плате распаяны два слота M.2 для высокоскоростных NVMe SSD накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен фирменным радиатором M.2 Shield Frozr для эффективного охлаждения и предотвращения троттлинга.
Питание и компоненты VRM
Стабильность работы процессора напрямую зависит от качества системы питания, и в этой модели MSI уделила ей особое внимание. На плате реализована надежная цифровая система питания VRM с конфигурацией 12+1+1 фаз (Duet Rail Power System) и массивными радиаторами для эффективного отвода тепла. Такая подсистема питания без проблем справится с энергопотреблением мощных процессоров уровня Intel Core i7, обеспечивая стабильное напряжение даже при длительных высоких нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU предусмотрены разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы работать с производительными чипами и гарантирует дополнительный запас прочности.
Подключения и дополнительные возможности
Задняя панель MSI PRO B760M-A WIFI предлагает богатый набор портов для подключения периферии и сетевых устройств. Пользователю доступны несколько портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE LAN для проводного подключения и встроенного модуля Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3 для быстрой и стабильной беспроводной связи. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek ALC897, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент, управляемых через утилиту MSI Mystic Light.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением MSI PRO B760M-A WIFI важно помнить, что она работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5 - модули DDR4 с ней несовместимы. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат форм-фактора Micro-ATX, а блок питания оснащен необходимыми разъёмами питания для процессора (8+4 pin). При планировании установки процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому стоит заранее уточнить версию "прошивки" или быть готовым к процедуре обновления. Эта плата - прекрасный выбор для стабильной и производительной системы, но она не предназначена для энтузиастов экстремального разгона CPU, для которых более подходящим решением станут модели на чипсете Z790.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI представляет собой универсальную и сбалансированную основу для сборки современных персональных компьютеров. Она идеально подходит для пользователей, которые хотят получить доступ к новейшим технологиям, таким как память DDR5 и процессоры Intel последних поколений, не переплачивая за функции экстремального разгона. Эта плата станет отличным выбором для построения мощной игровой системы среднего и высокого класса, способной справиться с любыми современными играми в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT. Также она будет надежной платформой для рабочей станции, предназначенной для видеомонтажа, программирования или работы с графикой, благодаря стабильной подсистеме питания и поддержке быстрых накопителей. Оптимальным выбором для этой платы станут процессоры Intel Core i5 и Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем этой модели является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron 12-го, 13-го и 14-го поколений. Чипсет B760 не поддерживает разгон центрального процессора, но позволяет производить разгон оперативной памяти с помощью профилей XMP, что является разумным компромиссом для большинства сборок. Форм-фактор Micro-ATX делает плату MSI PRO B760M-A WIFI универсальным решением, которое можно установить как в компактные корпуса mATX для экономии места, так и в стандартные башни ATX. Компактный размер обеспечивает удобство сборки, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения для большинства сценариев использования.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что является ключевым преимуществом для построения системы с заделом на будущее. Поддержка двухканального режима и максимальный объём до 192 ГБ позволяют создать конфигурацию для самых требовательных задач. MSI PRO B760M-A WIFI способна работать с модулями памяти на высоких частотах, обеспечивая отличную пропускную способность. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для других устройств расширения имеются дополнительные слоты PCIe. Также на плате распаяны два слота M.2 для высокоскоростных NVMe SSD накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен фирменным радиатором M.2 Shield Frozr для эффективного охлаждения и предотвращения троттлинга.
Питание и компоненты VRM
Стабильность работы процессора напрямую зависит от качества системы питания, и в этой модели MSI уделила ей особое внимание. На плате реализована надежная цифровая система питания VRM с конфигурацией 12+1+1 фаз (Duet Rail Power System) и массивными радиаторами для эффективного отвода тепла. Такая подсистема питания без проблем справится с энергопотреблением мощных процессоров уровня Intel Core i7, обеспечивая стабильное напряжение даже при длительных высоких нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU предусмотрены разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы работать с производительными чипами и гарантирует дополнительный запас прочности.
Подключения и дополнительные возможности
Задняя панель MSI PRO B760M-A WIFI предлагает богатый набор портов для подключения периферии и сетевых устройств. Пользователю доступны несколько портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE LAN для проводного подключения и встроенного модуля Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3 для быстрой и стабильной беспроводной связи. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek ALC897, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент, управляемых через утилиту MSI Mystic Light.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением MSI PRO B760M-A WIFI важно помнить, что она работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5 - модули DDR4 с ней несовместимы. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат форм-фактора Micro-ATX, а блок питания оснащен необходимыми разъёмами питания для процессора (8+4 pin). При планировании установки процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому стоит заранее уточнить версию "прошивки" или быть готовым к процедуре обновления. Эта плата - прекрасный выбор для стабильной и производительной системы, но она не предназначена для энтузиастов экстремального разгона CPU, для которых более подходящим решением станут модели на чипсете Z790.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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