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Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II

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Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II - фото 1
Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II - фото 2
Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II - фото 3
Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II - фото 4
Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II - фото 1
  • Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II - фото 2
  • Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II - фото 3
  • Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II - фото 4
  • Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605002
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Размеры в упаковке, см
27х27х7
Вес, кг.
1.4

Описание товара Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B650M-A WIFI II представляет собой сбалансированную и современную основу для сборки производительного ПК на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания мощного игрового компьютера среднего и высокого класса, способного справиться с любыми современными играми в паре с процессорами AMD Ryzen 5 или Ryzen 7 серий 7000 и 8000G, а также видеокартами уровня GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT. Благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и наличию высокоскоростных интерфейсов, эта плата также станет отличным выбором для создателей контента, работающих с видеомонтажом, графикой и стримингом.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650, который предлагает оптимальный баланс между функциональностью и стоимостью для платформы AM5. Он обеспечивает поддержку памяти DDR5, интерфейса PCIe 5.0 для накопителей и предоставляет возможности для разгона процессора и памяти. Установленный сокет AM5 гарантирует совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением: она легко поместится как в компактные корпуса, так и в стандартные башни формата ATX, предоставляя хорошую гибкость при выборе комплектующих и сборке системы.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка профилей AMD EXPO упрощает настройку высокочастотных модулей памяти для достижения максимальной производительности без сложного ручного разгона. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, производительности которого с запасом хватает для всех современных графических ускорителей. Особого внимания заслуживают два слота M.2, работающие по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0 x4, что позволяет использовать самые быстрые NVMe-накопители для мгновенной загрузки системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 8+2+1 фазы с качественными силовыми каскадами, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение для процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 даже при активации технологии Precision Boost Overdrive. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг компонентов под длительной нагрузкой. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-контактный разъём, что является стандартом для сборок такого класса и гарантирует достаточную мощность для стабильной работы системы.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Asus PRIME B650M-A WIFI II размещён богатый набор портов, включая несколько USB 3.2 Gen 1 и Gen 2 для подключения быстрой периферии. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6 с поддержкой Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное и высокоскоростное соединение как по проводу, так и без него. Встроенный 7.1-канальный аудиокодек Realtek предлагает качественный звук для игр и мультимедиа, а наличие разъёмов для RGB-лент и поддержка технологии Aura Sync позволяют синхронизировать подсветку совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как плата несовместима с комплектующими предыдущих поколений. Её форм-фактор Micro-ATX подходит для большинства корпусов, но стоит проверить спецификации вашего шасси. Хотя VRM достаточно мощный для большинства сценариев, эта плата не предназначена для экстремального разгона флагманских процессоров Ryzen 9. Для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря наличию функции BIOS FlashBack, позволяющей прошить новую версию даже без установленного процессора.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Василий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка пришла в отоичном состоянии. Материнка рабочая, в комплекте есть все необходимое. Поставил Райзен 7700 и Гефорсе 1080, все подошло без проблем, но пришлось отдельные драйвера ставить на Display Port от Нвидиа для видюхи, скорей связано с тем, что материнка на заводских настройках, без драйверов. Это к тому сказано, если кто столкнется с данной проблемой, когда нет возможности загрузить компьютер и Биос и дабы не подумал на дефект материнки. Изначально может понадобится разъем HDMI для видеокарты. DP порт в материнке работал без проблем изначально. Биос пока что не обновлял, но стоит 24 года, буду обновлять, но как руки дотянутся.) В общем покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная новая материнка) Работает, что ещё от нее нужно) из примечаний отмечу, что в живую серебристые вставки более серебристые чем на фото. По фото думал будут светлее, что для меня было недостатком, в живую всетепюмнее и это для меня топ) подбирал под бекплейт видяшки)
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, только биос нужно обновить
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Материнка огонь. Новая, без следов использования. Процессор пока едет, потом дополню отзыв. Единственный момент, что пришла без какой-либо дополнительной упаковки (хотелось бы, чтобы обмотали в пупырку)
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не с первого раза запустилась,а так вроде рабочая
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мат. плату ещё не проверял, дополню потом, НО получить товар не за 100 рублей без защитной упаковки, а просто в коробке производителя это прости конечно, но некрасиво. Первый раз такое вижу... Доп. №1 В целом все хорошо, плата работает, но лично у меня сейчас возникла такая проблема. Включил 4 usb в задние слоты платы и мне пишет про ошибку контроллера usb, возможно ошибка уйдет после обновления Биоса, но пока имею такой неприятный момент.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Плата рабочая. Bios обновил через флешку без проблем. В пользовании 1 неделю. Оперативная память работает по EXPO профилю с заявленными характеристиками. Процессор завелся. В биосе есть какой-то разгон процессора. Видеокарта, М2 и SATA работают, вертушки крутятся.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Артём В.

Достоинства:


Комментарий:
Все четко, вставил изначально 4 плашки, но не пошло, после оставил только две во 2 и 4 слоте. Завелось. Сразу после в биосе включил полную мощность ОЗУ expo/xpm и после вставил уже 4. Все завелось.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Материнка хороша, брал для 9600x. Биос внятный, прошивка была не очень старая, обновляется с флешки спокойно. В пвз приходит в запечатанном пакетике, никакой защиты. rgb света на плате нет.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Артур Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришла раньше срока. все хорошо. только биос зелёный не понравился. а так рекомендую продавца все четко.



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B650M-A WIFI II представляет собой сбалансированную и современную основу для сборки производительного ПК на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания мощного игрового компьютера среднего и высокого класса, способного справиться с любыми современными играми в паре с процессорами AMD Ryzen 5 или Ryzen 7 серий 7000 и 8000G, а также видеокартами уровня GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT. Благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и наличию высокоскоростных интерфейсов, эта плата также станет отличным выбором для создателей контента, работающих с видеомонтажом, графикой и стримингом.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650, который предлагает оптимальный баланс между функциональностью и стоимостью для платформы AM5. Он обеспечивает поддержку памяти DDR5, интерфейса PCIe 5.0 для накопителей и предоставляет возможности для разгона процессора и памяти. Установленный сокет AM5 гарантирует совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением: она легко поместится как в компактные корпуса, так и в стандартные башни формата ATX, предоставляя хорошую гибкость при выборе комплектующих и сборке системы.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка профилей AMD EXPO упрощает настройку высокочастотных модулей памяти для достижения максимальной производительности без сложного ручного разгона. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, производительности которого с запасом хватает для всех современных графических ускорителей. Особого внимания заслуживают два слота M.2, работающие по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0 x4, что позволяет использовать самые быстрые NVMe-накопители для мгновенной загрузки системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 8+2+1 фазы с качественными силовыми каскадами, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение для процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 даже при активации технологии Precision Boost Overdrive. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг компонентов под длительной нагрузкой. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-контактный разъём, что является стандартом для сборок такого класса и гарантирует достаточную мощность для стабильной работы системы.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Asus PRIME B650M-A WIFI II размещён богатый набор портов, включая несколько USB 3.2 Gen 1 и Gen 2 для подключения быстрой периферии. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6 с поддержкой Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное и высокоскоростное соединение как по проводу, так и без него. Встроенный 7.1-канальный аудиокодек Realtek предлагает качественный звук для игр и мультимедиа, а наличие разъёмов для RGB-лент и поддержка технологии Aura Sync позволяют синхронизировать подсветку совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как плата несовместима с комплектующими предыдущих поколений. Её форм-фактор Micro-ATX подходит для большинства корпусов, но стоит проверить спецификации вашего шасси. Хотя VRM достаточно мощный для большинства сценариев, эта плата не предназначена для экстремального разгона флагманских процессоров Ryzen 9. Для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря наличию функции BIOS FlashBack, позволяющей прошить новую версию даже без установленного процессора.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Василий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка пришла в отоичном состоянии. Материнка рабочая, в комплекте есть все необходимое. Поставил Райзен 7700 и Гефорсе 1080, все подошло без проблем, но пришлось отдельные драйвера ставить на Display Port от Нвидиа для видюхи, скорей связано с тем, что материнка на заводских настройках, без драйверов. Это к тому сказано, если кто столкнется с данной проблемой, когда нет возможности загрузить компьютер и Биос и дабы не подумал на дефект материнки. Изначально может понадобится разъем HDMI для видеокарты. DP порт в материнке работал без проблем изначально. Биос пока что не обновлял, но стоит 24 года, буду обновлять, но как руки дотянутся.) В общем покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная новая материнка) Работает, что ещё от нее нужно) из примечаний отмечу, что в живую серебристые вставки более серебристые чем на фото. По фото думал будут светлее, что для меня было недостатком, в живую всетепюмнее и это для меня топ) подбирал под бекплейт видяшки)
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, только биос нужно обновить
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Материнка огонь. Новая, без следов использования. Процессор пока едет, потом дополню отзыв. Единственный момент, что пришла без какой-либо дополнительной упаковки (хотелось бы, чтобы обмотали в пупырку)
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не с первого раза запустилась,а так вроде рабочая
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мат. плату ещё не проверял, дополню потом, НО получить товар не за 100 рублей без защитной упаковки, а просто в коробке производителя это прости конечно, но некрасиво. Первый раз такое вижу... Доп. №1 В целом все хорошо, плата работает, но лично у меня сейчас возникла такая проблема. Включил 4 usb в задние слоты платы и мне пишет про ошибку контроллера usb, возможно ошибка уйдет после обновления Биоса, но пока имею такой неприятный момент.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Плата рабочая. Bios обновил через флешку без проблем. В пользовании 1 неделю. Оперативная память работает по EXPO профилю с заявленными характеристиками. Процессор завелся. В биосе есть какой-то разгон процессора. Видеокарта, М2 и SATA работают, вертушки крутятся.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Артём В.

Достоинства:


Комментарий:
Все четко, вставил изначально 4 плашки, но не пошло, после оставил только две во 2 и 4 слоте. Завелось. Сразу после в биосе включил полную мощность ОЗУ expo/xpm и после вставил уже 4. Все завелось.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Материнка хороша, брал для 9600x. Биос внятный, прошивка была не очень старая, обновляется с флешки спокойно. В пвз приходит в запечатанном пакетике, никакой защиты. rgb света на плате нет.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Артур Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришла раньше срока. все хорошо. только биос зелёный не понравился. а так рекомендую продавца все четко.


Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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