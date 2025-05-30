Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME B650M-A WIFI II представляет собой сбалансированную и современную основу для сборки производительного ПК на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания мощного игрового компьютера среднего и высокого класса, способного справиться с любыми современными играми в паре с процессорами AMD Ryzen 5 или Ryzen 7 серий 7000 и 8000G, а также видеокартами уровня GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT. Благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и наличию высокоскоростных интерфейсов, эта плата также станет отличным выбором для создателей контента, работающих с видеомонтажом, графикой и стримингом.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет AMD B650, который предлагает оптимальный баланс между функциональностью и стоимостью для платформы AM5. Он обеспечивает поддержку памяти DDR5, интерфейса PCIe 5.0 для накопителей и предоставляет возможности для разгона процессора и памяти. Установленный сокет AM5 гарантирует совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением: она легко поместится как в компактные корпуса, так и в стандартные башни формата ATX, предоставляя хорошую гибкость при выборе комплектующих и сборке системы.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка профилей AMD EXPO упрощает настройку высокочастотных модулей памяти для достижения максимальной производительности без сложного ручного разгона. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, производительности которого с запасом хватает для всех современных графических ускорителей. Особого внимания заслуживают два слота M.2, работающие по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0 x4, что позволяет использовать самые быстрые NVMe-накопители для мгновенной загрузки системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме 8+2+1 фазы с качественными силовыми каскадами, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение для процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 даже при активации технологии Precision Boost Overdrive. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг компонентов под длительной нагрузкой. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-контактный разъём, что является стандартом для сборок такого класса и гарантирует достаточную мощность для стабильной работы системы.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели Asus PRIME B650M-A WIFI II размещён богатый набор портов, включая несколько USB 3.2 Gen 1 и Gen 2 для подключения быстрой периферии. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6 с поддержкой Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное и высокоскоростное соединение как по проводу, так и без него. Встроенный 7.1-канальный аудиокодек Realtek предлагает качественный звук для игр и мультимедиа, а наличие разъёмов для RGB-лент и поддержка технологии Aura Sync позволяют синхронизировать подсветку совместимых компонентов.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как плата несовместима с комплектующими предыдущих поколений. Её форм-фактор Micro-ATX подходит для большинства корпусов, но стоит проверить спецификации вашего шасси. Хотя VRM достаточно мощный для большинства сценариев, эта плата не предназначена для экстремального разгона флагманских процессоров Ryzen 9. Для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря наличию функции BIOS FlashBack, позволяющей прошить новую версию даже без установленного процессора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME B650M-A WIFI II представляет собой сбалансированную и современную основу для сборки производительного ПК на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания мощного игрового компьютера среднего и высокого класса, способного справиться с любыми современными играми в паре с процессорами AMD Ryzen 5 или Ryzen 7 серий 7000 и 8000G, а также видеокартами уровня GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT. Благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и наличию высокоскоростных интерфейсов, эта плата также станет отличным выбором для создателей контента, работающих с видеомонтажом, графикой и стримингом.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет AMD B650, который предлагает оптимальный баланс между функциональностью и стоимостью для платформы AM5. Он обеспечивает поддержку памяти DDR5, интерфейса PCIe 5.0 для накопителей и предоставляет возможности для разгона процессора и памяти. Установленный сокет AM5 гарантирует совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением: она легко поместится как в компактные корпуса, так и в стандартные башни формата ATX, предоставляя хорошую гибкость при выборе комплектующих и сборке системы.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка профилей AMD EXPO упрощает настройку высокочастотных модулей памяти для достижения максимальной производительности без сложного ручного разгона. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, производительности которого с запасом хватает для всех современных графических ускорителей. Особого внимания заслуживают два слота M.2, работающие по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0 x4, что позволяет использовать самые быстрые NVMe-накопители для мгновенной загрузки системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме 8+2+1 фазы с качественными силовыми каскадами, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение для процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 даже при активации технологии Precision Boost Overdrive. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг компонентов под длительной нагрузкой. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-контактный разъём, что является стандартом для сборок такого класса и гарантирует достаточную мощность для стабильной работы системы.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели Asus PRIME B650M-A WIFI II размещён богатый набор портов, включая несколько USB 3.2 Gen 1 и Gen 2 для подключения быстрой периферии. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6 с поддержкой Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное и высокоскоростное соединение как по проводу, так и без него. Встроенный 7.1-канальный аудиокодек Realtek предлагает качественный звук для игр и мультимедиа, а наличие разъёмов для RGB-лент и поддержка технологии Aura Sync позволяют синхронизировать подсветку совместимых компонентов.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как плата несовместима с комплектующими предыдущих поколений. Её форм-фактор Micro-ATX подходит для большинства корпусов, но стоит проверить спецификации вашего шасси. Хотя VRM достаточно мощный для большинства сценариев, эта плата не предназначена для экстремального разгона флагманских процессоров Ryzen 9. Для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря наличию функции BIOS FlashBack, позволяющей прошить новую версию даже без установленного процессора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка пришла в отоичном состоянии. Материнка рабочая, в комплекте есть все необходимое. Поставил Райзен 7700 и Гефорсе 1080, все подошло без проблем, но пришлось отдельные драйвера ставить на Display Port от Нвидиа для видюхи, скорей связано с тем, что материнка на заводских настройках, без драйверов. Это к тому сказано, если кто столкнется с данной проблемой, когда нет возможности загрузить компьютер и Биос и дабы не подумал на дефект материнки. Изначально может понадобится разъем HDMI для видеокарты. DP порт в материнке работал без проблем изначально. Биос пока что не обновлял, но стоит 24 года, буду обновлять, но как руки дотянутся.) В общем покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная новая материнка) Работает, что ещё от нее нужно) из примечаний отмечу, что в живую серебристые вставки более серебристые чем на фото. По фото думал будут светлее, что для меня было недостатком, в живую всетепюмнее и это для меня топ) подбирал под бекплейт видяшки)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, только биос нужно обновить
Достоинства:
Комментарий:
Материнка огонь. Новая, без следов использования. Процессор пока едет, потом дополню отзыв. Единственный момент, что пришла без какой-либо дополнительной упаковки (хотелось бы, чтобы обмотали в пупырку)
Достоинства:
Комментарий:
Не с первого раза запустилась,а так вроде рабочая
Достоинства:
Комментарий:
Мат. плату ещё не проверял, дополню потом, НО получить товар не за 100 рублей без защитной упаковки, а просто в коробке производителя это прости конечно, но некрасиво. Первый раз такое вижу... Доп. №1 В целом все хорошо, плата работает, но лично у меня сейчас возникла такая проблема. Включил 4 usb в задние слоты платы и мне пишет про ошибку контроллера usb, возможно ошибка уйдет после обновления Биоса, но пока имею такой неприятный момент.
Достоинства:
Комментарий:
Плата рабочая. Bios обновил через флешку без проблем. В пользовании 1 неделю. Оперативная память работает по EXPO профилю с заявленными характеристиками. Процессор завелся. В биосе есть какой-то разгон процессора. Видеокарта, М2 и SATA работают, вертушки крутятся.
Достоинства:
Комментарий:
Все четко, вставил изначально 4 плашки, но не пошло, после оставил только две во 2 и 4 слоте. Завелось. Сразу после в биосе включил полную мощность ОЗУ expo/xpm и после вставил уже 4. Все завелось.
Достоинства:
Комментарий:
Материнка хороша, брал для 9600x. Биос внятный, прошивка была не очень старая, обновляется с флешки спокойно. В пвз приходит в запечатанном пакетике, никакой защиты. rgb света на плате нет.
Достоинства:
Комментарий:
пришла раньше срока. все хорошо. только биос зелёный не понравился. а так рекомендую продавца все четко.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка пришла в отоичном состоянии. Материнка рабочая, в комплекте есть все необходимое. Поставил Райзен 7700 и Гефорсе 1080, все подошло без проблем, но пришлось отдельные драйвера ставить на Display Port от Нвидиа для видюхи, скорей связано с тем, что материнка на заводских настройках, без драйверов. Это к тому сказано, если кто столкнется с данной проблемой, когда нет возможности загрузить компьютер и Биос и дабы не подумал на дефект материнки. Изначально может понадобится разъем HDMI для видеокарты. DP порт в материнке работал без проблем изначально. Биос пока что не обновлял, но стоит 24 года, буду обновлять, но как руки дотянутся.) В общем покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная новая материнка) Работает, что ещё от нее нужно) из примечаний отмечу, что в живую серебристые вставки более серебристые чем на фото. По фото думал будут светлее, что для меня было недостатком, в живую всетепюмнее и это для меня топ) подбирал под бекплейт видяшки)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, только биос нужно обновить
Достоинства:
Комментарий:
Материнка огонь. Новая, без следов использования. Процессор пока едет, потом дополню отзыв. Единственный момент, что пришла без какой-либо дополнительной упаковки (хотелось бы, чтобы обмотали в пупырку)
Достоинства:
Комментарий:
Не с первого раза запустилась,а так вроде рабочая
Достоинства:
Комментарий:
Мат. плату ещё не проверял, дополню потом, НО получить товар не за 100 рублей без защитной упаковки, а просто в коробке производителя это прости конечно, но некрасиво. Первый раз такое вижу... Доп. №1 В целом все хорошо, плата работает, но лично у меня сейчас возникла такая проблема. Включил 4 usb в задние слоты платы и мне пишет про ошибку контроллера usb, возможно ошибка уйдет после обновления Биоса, но пока имею такой неприятный момент.
Достоинства:
Комментарий:
Плата рабочая. Bios обновил через флешку без проблем. В пользовании 1 неделю. Оперативная память работает по EXPO профилю с заявленными характеристиками. Процессор завелся. В биосе есть какой-то разгон процессора. Видеокарта, М2 и SATA работают, вертушки крутятся.
Достоинства:
Комментарий:
Все четко, вставил изначально 4 плашки, но не пошло, после оставил только две во 2 и 4 слоте. Завелось. Сразу после в биосе включил полную мощность ОЗУ expo/xpm и после вставил уже 4. Все завелось.
Достоинства:
Комментарий:
Материнка хороша, брал для 9600x. Биос внятный, прошивка была не очень старая, обновляется с флешки спокойно. В пвз приходит в запечатанном пакетике, никакой защиты. rgb света на плате нет.
Достоинства:
Комментарий:
пришла раньше срока. все хорошо. только биос зелёный не понравился. а так рекомендую продавца все четко.