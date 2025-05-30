Материнская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 090 руб.
В наличии
Код товара: 602991
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Загружаем...
12 090 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
4хUSB 2.0, 2хUSB 3.1, 1хUSB 3.1 (Type-C)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27.3
Высота, см
6.7
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х6
Вес, кг.
1.1
Описание товара Материнская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4
Материнская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4 обладает характеристиками производительной и надежной основы для сборки профессиональной рабочей станции. Она выполнена в полноразмерном форм-факторе и поддерживает работу с процессором Intel Core 12/13/14-го поколения. Модель отличается наличием 4 модулей DIMM DDR4, 5 слотами расширения PCI-E x16, 2 разъемами M.2 и 4 слотами SATA. MSI PRO B760-P WIFI оборудована сетевым адаптером со скоростью 2.5 Гбит/с и модулем беспроводной связи по Wi-Fi. Качественная элементная база с протестированными компонентами гарантирует исключительную надежность. С помощью фирменного ПО можно осуществлять мониторинг и управлять параметрами ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
4хUSB 2.0, 2хUSB 3.1, 1хUSB 3.1 (Type-C)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27.3
Высота, см
6.7
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Материнская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4 обладает характеристиками производительной и надежной основы для сборки профессиональной рабочей станции. Она выполнена в полноразмерном форм-факторе и поддерживает работу с процессором Intel Core 12/13/14-го поколения. Модель отличается наличием 4 модулей DIMM DDR4, 5 слотами расширения PCI-E x16, 2 разъемами M.2 и 4 слотами SATA. MSI PRO B760-P WIFI оборудована сетевым адаптером со скоростью 2.5 Гбит/с и модулем беспроводной связи по Wi-Fi. Качественная элементная база с протестированными компонентами гарантирует исключительную надежность. С помощью фирменного ПО можно осуществлять мониторинг и управлять параметрами ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, с m.2
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка пришла в отоичном состоянии. Материнка рабочая, в комплекте есть все необходимое. Поставил Райзен 7700 и Гефорсе 1080, все подошло без проблем, но пришлось отдельные драйвера ставить на Display Port от Нвидиа для видюхи, скорей связано с тем, что материнка на заводских настройках, без драйверов. Это к тому сказано, если кто столкнется с данной проблемой, когда нет возможности загрузить компьютер и Биос и дабы не подумал на дефект материнки. Изначально может понадобится разъем HDMI для видеокарты. DP порт в материнке работал без проблем изначально. Биос пока что не обновлял, но стоит 24 года, буду обновлять, но как руки дотянутся.) В общем покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная новая материнка) Работает, что ещё от нее нужно) из примечаний отмечу, что в живую серебристые вставки более серебристые чем на фото. По фото думал будут светлее, что для меня было недостатком, в живую всетепюмнее и это для меня топ) подбирал под бекплейт видяшки)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, только биос нужно обновить
Достоинства:
Комментарий:
Материнка огонь. Новая, без следов использования. Процессор пока едет, потом дополню отзыв. Единственный момент, что пришла без какой-либо дополнительной упаковки (хотелось бы, чтобы обмотали в пупырку)
Достоинства:
Комментарий:
Не с первого раза запустилась,а так вроде рабочая
Достоинства:
Комментарий:
Мат. плату ещё не проверял, дополню потом, НО получить товар не за 100 рублей без защитной упаковки, а просто в коробке производителя это прости конечно, но некрасиво. Первый раз такое вижу... Доп. №1 В целом все хорошо, плата работает, но лично у меня сейчас возникла такая проблема. Включил 4 usb в задние слоты платы и мне пишет про ошибку контроллера usb, возможно ошибка уйдет после обновления Биоса, но пока имею такой неприятный момент.
Достоинства:
Комментарий:
Плата рабочая. Bios обновил через флешку без проблем. В пользовании 1 неделю. Оперативная память работает по EXPO профилю с заявленными характеристиками. Процессор завелся. В биосе есть какой-то разгон процессора. Видеокарта, М2 и SATA работают, вертушки крутятся.
Достоинства:
Комментарий:
Все четко, вставил изначально 4 плашки, но не пошло, после оставил только две во 2 и 4 слоте. Завелось. Сразу после в биосе включил полную мощность ОЗУ expo/xpm и после вставил уже 4. Все завелось.
Достоинства:
Комментарий:
Материнка хороша, брал для 9600x. Биос внятный, прошивка была не очень старая, обновляется с флешки спокойно. В пвз приходит в запечатанном пакетике, никакой защиты. rgb света на плате нет.
Достоинства:
Комментарий:
пришла раньше срока. все хорошо. только биос зелёный не понравился. а так рекомендую продавца все четко.
Материнская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4 - этот товар вы можете купить по цене 12090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка пришла в отоичном состоянии. Материнка рабочая, в комплекте есть все необходимое. Поставил Райзен 7700 и Гефорсе 1080, все подошло без проблем, но пришлось отдельные драйвера ставить на Display Port от Нвидиа для видюхи, скорей связано с тем, что материнка на заводских настройках, без драйверов. Это к тому сказано, если кто столкнется с данной проблемой, когда нет возможности загрузить компьютер и Биос и дабы не подумал на дефект материнки. Изначально может понадобится разъем HDMI для видеокарты. DP порт в материнке работал без проблем изначально. Биос пока что не обновлял, но стоит 24 года, буду обновлять, но как руки дотянутся.) В общем покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная новая материнка) Работает, что ещё от нее нужно) из примечаний отмечу, что в живую серебристые вставки более серебристые чем на фото. По фото думал будут светлее, что для меня было недостатком, в живую всетепюмнее и это для меня топ) подбирал под бекплейт видяшки)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, только биос нужно обновить
Достоинства:
Комментарий:
Материнка огонь. Новая, без следов использования. Процессор пока едет, потом дополню отзыв. Единственный момент, что пришла без какой-либо дополнительной упаковки (хотелось бы, чтобы обмотали в пупырку)
Достоинства:
Комментарий:
Не с первого раза запустилась,а так вроде рабочая
Достоинства:
Комментарий:
Мат. плату ещё не проверял, дополню потом, НО получить товар не за 100 рублей без защитной упаковки, а просто в коробке производителя это прости конечно, но некрасиво. Первый раз такое вижу... Доп. №1 В целом все хорошо, плата работает, но лично у меня сейчас возникла такая проблема. Включил 4 usb в задние слоты платы и мне пишет про ошибку контроллера usb, возможно ошибка уйдет после обновления Биоса, но пока имею такой неприятный момент.
Достоинства:
Комментарий:
Плата рабочая. Bios обновил через флешку без проблем. В пользовании 1 неделю. Оперативная память работает по EXPO профилю с заявленными характеристиками. Процессор завелся. В биосе есть какой-то разгон процессора. Видеокарта, М2 и SATA работают, вертушки крутятся.
Достоинства:
Комментарий:
Все четко, вставил изначально 4 плашки, но не пошло, после оставил только две во 2 и 4 слоте. Завелось. Сразу после в биосе включил полную мощность ОЗУ expo/xpm и после вставил уже 4. Все завелось.
Достоинства:
Комментарий:
Материнка хороша, брал для 9600x. Биос внятный, прошивка была не очень старая, обновляется с флешки спокойно. В пвз приходит в запечатанном пакетике, никакой защиты. rgb света на плате нет.
Достоинства:
Комментарий:
пришла раньше срока. все хорошо. только биос зелёный не понравился. а так рекомендую продавца все четко.