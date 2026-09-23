Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI является сбалансированной основой для сборки производительного ПК на платформе Intel. Она оптимально подходит для геймеров, которые планируют использовать связку из мощной видеокарты и процессоров Intel Core i5, i7 или даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, особенно моделей с индексом 'K' для дальнейшего разгона. Также плата станет надёжным выбором для создателей контента, работающих с видеомонтажом и графикой, благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и скоростных накопителей.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует лёгкую установку в большинство корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для крупных видеокарт и систем охлаждения, а также удобный доступ ко всем разъёмам при сборке системы.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая двухканальный режим работы и разгон модулей до частот свыше 7200 МГц для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для создания быстрой дисковой подсистемы доступны три слота M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0 x4, что идеально для современных NVMe SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 14+1 фазы и оснащена массивными радиаторами для эффективного отвода тепла. Такая конфигурация обеспечивает стабильное напряжение для мощных многоядерных процессоров Intel Core даже в режиме турбо-буста или при умеренном разгоне. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8-pin + 4-pin, что говорит о готовности платы к высоким нагрузкам и требует наличия соответствующего блока питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен полный набор современных портов, включая высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C для быстрой передачи данных с внешними накопителями. За сетевые возможности отвечают 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6 с Bluetooth, обеспечивая стабильное и быстрое подключение к сети. Встроенный звуковой кодек Realtek предлагает качественное аудио для игр и мультимедиа, а наличие разъёмов для RGB-лент позволяет синхронизировать подсветку компонентов через утилиту Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата ATX, а блок питания оснащён необходимыми коннекторами для питания процессора (8+4 pin). Хотя плата и поддерживает процессоры 14-го поколения Intel, для некоторых ранних партий может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполняется с помощью функции ASUS EZ Flash. Эта модель является отличным выбором для производительных сборок и умеренного разгона, но не ориентирована на энтузиастов экстремального оверклокинга.