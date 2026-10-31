Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0)
Материнская плата ASUS PRIME X299-A II подойдет для сборки мощного компьютера. Производитель оснастил ее гнездом процессора LGA 2066. О совместимости непосредственно с процессорами следует узнавать отдельно, перед приобретением, равно как и о подходящих модулях памяти. Здесь имеется чипсет Intel X299. Также тут предусмотрена поддержка SLI/CrossFire, что позволяет подключать несколько видеокарт одновременно. Тип оперативной памяти в материнской плате ASUS PRIME X299-A II - DIMM, а частотная спецификация 2933 МГц. Здесь имеются 8 слотов DDR4, а работа памяти осуществляется в двухканальном режиме. Ее максимальный размер не должен превышать 256 Гб. На задней панели располагаются разъемы для подключения внешних устройств. Так, например, есть PS/2.
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