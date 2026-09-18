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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 286024
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Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX X299-E GAMING II (90MB11A0-M0EAY0)
Материнская плата ASUS ROG STRIX X299-E GAMING оборудована восемью слотами для установки оперативной памяти DDR4, в общей сложности в ней можно разместить до 128 ГБ. Чипсет Intel X299 подразумевает установку процессора от Intel. Поддержка UEFI обеспечивает быструю загрузку системы. Благодаря SLI/CrossFire X с этой платой могут одновременно работать три видеокарты. На базе ASUS ROG STRIX X299-E GAMING получится собрать мощный игровой компьютер, в который можно установить 2 SSD-накопителя, подключающихся через разъем M.2. Звук SupremeFX с ПО Sonic Studio III настраивается согласно предпочтениям пользователя. Программируемые светодиодные ленты Aura Sync позволят менять подсветку под настроение.
Материнская плата ASUS ROG STRIX X299-E GAMING оборудована восемью слотами для установки оперативной памяти DDR4, в общей сложности в ней можно разместить до 128 ГБ. Чипсет Intel X299 подразумевает установку процессора от Intel. Поддержка UEFI обеспечивает быструю загрузку системы. Благодаря SLI/CrossFire X с этой платой могут одновременно работать три видеокарты. На базе ASUS ROG STRIX X299-E GAMING получится собрать мощный игровой компьютер, в который можно установить 2 SSD-накопителя, подключающихся через разъем M.2. Звук SupremeFX с ПО Sonic Studio III настраивается согласно предпочтениям пользователя. Программируемые светодиодные ленты Aura Sync позволят менять подсветку под настроение.
Материнская плата Asus ROG STRIX X299-E GAMING II (90MB11A0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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