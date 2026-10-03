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Материнская плата Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (90MB1D80-M1EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (90MB1D80-M1EAY0)

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Материнская плата Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (90MB1D80-M1EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (90MB1D80-M1EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (90MB1D80-M1EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (90MB1D80-M1EAY0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (90MB1D80-M1EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (90MB1D80-M1EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (90MB1D80-M1EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (90MB1D80-M1EAY0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645071
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, 1xIntel 2.5Gb Ethernet port, 5xАудио портов, 2xUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2xUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen 1 Type-A
Размеры в упаковке, см
36х27х7
Вес, кг.
2.3

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (90MB1D80-M1EAY0)

Материнская плата ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI — это надёжное и функциональное решение для сборки мощного игрового компьютера. Она поддерживает процессоры Intel с разъёмом LGA1700 и обеспечивает стабильную работу системы на высокой скорости. **Основные характеристики:** * **Совместимость с процессорами Intel.** Плата совместима с процессорами, поддерживающими разъём LGA1700. * **Поддержка USB 3.2 Gen 2x2.** Высокоскоростной интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 обеспечивает быструю передачу данных. * **Технология ASUS TUF.** Технология ASUS TUF Gaming гарантирует надёжность и долговечность платы. Эта материнская плата станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и эффективное решение для своей игровой системы.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (90MB1D80-M1EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, 1xIntel 2.5Gb Ethernet port, 5xАудио портов, 2xUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2xUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen 1 Type-A
Описание
Материнская плата ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI — это надёжное и функциональное решение для сборки мощного игрового компьютера. Она поддерживает процессоры Intel с разъёмом LGA1700 и обеспечивает стабильную работу системы на высокой скорости. **Основные характеристики:** * **Совместимость с процессорами Intel.** Плата совместима с процессорами, поддерживающими разъём LGA1700. * **Поддержка USB 3.2 Gen 2x2.** Высокоскоростной интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 обеспечивает быструю передачу данных. * **Технология ASUS TUF.** Технология ASUS TUF Gaming гарантирует надёжность и долговечность платы. Эта материнская плата станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и эффективное решение для своей игровой системы.


Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Материнская плата Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (90MB1D80-M1EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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