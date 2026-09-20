Описание товара Материнская плата Asus Tuf Gaming Z690-PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus Tuf Gaming Z690-PLUS WIFI - это мощная и сбалансированная основа для производительного игрового или рабочего компьютера. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят собрать систему с процессорами Intel Core i5, i7 или i9 12-го и 13-го поколений (например, i5-12600K, i7-13700K) и получить максимальную отдачу в современных играх. Создатели контента также оценят её возможности для видеомонтажа, стриминга и работы с графикой благодаря стабильному питанию и поддержке быстрой памяти DDR5.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z690, который предоставляет ключевую возможность - разгон процессора и оперативной памяти для достижения максимальной производительности. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с процессорами Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, что открывает широкий выбор CPU для сборки. Стандартный форм-фактор ATX подразумевает установку в большинство корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно места для крупных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Эта модель работает с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима и максимальным объемом до 128 ГБ. Высокие частоты разгона памяти (XMP) обеспечивают дополнительный прирост производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией, а для сверхбыстрых накопителей доступны четыре слота M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0 и оснащенные собственными радиаторами для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по надежной схеме 14+1 фаз с использованием качественных компонентов DrMOS, что гарантирует стабильную подачу энергии даже для топовых процессоров Intel Core i9 в режиме разгона. Массивные радиаторы на цепях питания эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг под длительной нагрузкой. Для подключения дополнительного питания CPU используются разъемы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к серьезным нагрузкам.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Intel и беспроводной модуль Wi-Fi 6 с Bluetooth 5.2, обеспечивая минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных. Встроенный звуковой кодек Realtek с технологией DTS Audio Tuning обеспечивает чистое и объемное звучание, а поддержка технологии Asus Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы приобретаете модули оперативной памяти именно стандарта DDR5, так как DDR4 с этой платой несовместим. Для использования процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, которое можно легко выполнить с помощью функции ASUS BIOS FlashBack даже без установленного процессора. Также стоит учесть, что для стабильной работы системы с мощным процессором и видеокартой потребуется качественный блок питания с необходимыми разъемами 8+4 pin CPU.