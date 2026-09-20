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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI EEB
Чипсет
AMD WRX90
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
7
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653781
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1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 1 x COM
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х8
Вес, кг.
4.72
Описание товара Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0)
Разъем AMD sTR5 поддерживает до 96-ядерных процессоров: поддерживает процессоры AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 серии WX.
Сверхбыстрое подключение: семь слотов PCIe® 5.0 x16, два порта LAN 10 Гбит/с, четыре слота M.2, два задних порта USB4® 40 Гбит/с Type-C® и поддержка SlimSAS NVMe.
Разгон ЦП и памяти: поддержка модулей памяти ECC R-DIMM DDR5 емкостью до 2 ТБ (1DPC).
Надежная силовая и тепловая конструкция: 32+3+3+3 силовых каскада с двумя 8-контактными разъемами питания для ЦП, мощное охлаждение VRM, чипсет и радиаторы M.2 с активными вентиляторами, а также термоподставка M.2.
PCIe Q-release Slim: извлеките видеокарту, потянув ее вверх, а не нажимая на защелку PCIe.
Дистанционное управление IPMI серверного уровня и встроенный BMC: аппаратный и программный уровень с выделенным портом LAN для подключения к встроенному контроллеру AST2600 BMC, а также программное обеспечение ASUS Control Center Express для мониторинга и управления в реальном времени.
Надежная стабильность: проверено на широкую совместимость с новейшими технологиями, имеет обширный список QVL и протестировано на круглосуточную работу.
1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 1 x COM
Страна производитель
Китай
Описание
Разъем AMD sTR5 поддерживает до 96-ядерных процессоров: поддерживает процессоры AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 серии WX.
Сверхбыстрое подключение: семь слотов PCIe® 5.0 x16, два порта LAN 10 Гбит/с, четыре слота M.2, два задних порта USB4® 40 Гбит/с Type-C® и поддержка SlimSAS NVMe.
Разгон ЦП и памяти: поддержка модулей памяти ECC R-DIMM DDR5 емкостью до 2 ТБ (1DPC).
Надежная силовая и тепловая конструкция: 32+3+3+3 силовых каскада с двумя 8-контактными разъемами питания для ЦП, мощное охлаждение VRM, чипсет и радиаторы M.2 с активными вентиляторами, а также термоподставка M.2.
PCIe Q-release Slim: извлеките видеокарту, потянув ее вверх, а не нажимая на защелку PCIe.
Дистанционное управление IPMI серверного уровня и встроенный BMC: аппаратный и программный уровень с выделенным портом LAN для подключения к встроенному контроллеру AST2600 BMC, а также программное обеспечение ASUS Control Center Express для мониторинга и управления в реальном времени.
Надежная стабильность: проверено на широкую совместимость с новейшими технологиями, имеет обширный список QVL и протестировано на круглосуточную работу.
Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE (90MB1FW0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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