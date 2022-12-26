Описание товара Материнская плата Asus PRIME B450M-A II Socket AM4 (90MB15Z0-M0EAY0)

ля кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B450M-A II является превосходной основой для создания универсальных и сбалансированных по стоимости персональных компьютеров. Она идеально подходит для сборки надежных домашних и офисных систем, а также игровых ПК начального и среднего уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и AAA-игры в разрешении 1080p. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров AMD Ryzen 3, Ryzen 5 и даже некоторых 8-ядерных Ryzen 7 (например, 3700X или 5700X без экстремального разгона), предлагая стабильную работу и необходимый набор функций без переплаты за избыточные возможности.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе этой модели лежит проверенный временем чипсет AMD B450, установленный на сокет AM4, что обеспечивает широчайшую совместимость с несколькими поколениями процессоров Ryzen. Форм-фактор Micro-ATX делает плату компактной и позволяет использовать ее как в стандартных, так и в более компактных корпусах, экономя пространство. Такое сочетание является золотой серединой, предоставляя достаточный набор интерфейсов для большинства сборок, не требующих установки большого количества плат расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет установить до 128 ГБ в двухканальном режиме, критически важном для производительности процессоров Ryzen. Поддерживаются модули с частотой до 4400 МГц в режиме разгона, что дает пространство для тонкой настройки системы. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 3.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая карта или карта захвата, есть два слота PCIe 2.0 x1. Для быстрой загрузки системы и приложений имеется один слот M.2, поддерживающий высокоскоростные NVMe SSD-накопители с интерфейсом PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B450M-A II спроектирована с упором на надежность и долговечность, используя технологию Digi+ VRM и качественные компоненты. Наличие радиатора на силовых элементах обеспечивает эффективное охлаждение и стабильную подачу энергии на CPU даже при длительных нагрузках. Для питания процессора используется один 8-контактный разъем, чего вполне достаточно для обеспечения стабильной работы 6- и 8-ядерных чипов в рамках их стандартных тепловых пакетов, однако для экстремального разгона флагманских моделей эта плата не предназначена.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен сбалансированный набор портов, включающий как современные USB 3.2 Gen 2, так и классические USB 2.0 для периферии. Для вывода изображения со встроенного в процессор видеоядра (APU Ryzen G-серии) предусмотрены разъемы HDMI, DVI-D и D-Sub (VGA), обеспечивая гибкость подключения к мониторам. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - 8-канальный HD-аудиокодек Realtek ALC887/897. Важной особенностью является наличие функции BIOS FlashBack, позволяющей обновить прошивку без установки процессора, что значительно упрощает сборку с новыми CPU.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой Asus PRIME B450M-A II важно убедиться в совместимости с вашим процессором, проверив список поддерживаемых CPU на официальном сайте ASUS. Хотя эта модель часто поставляется с обновленным BIOS, для поддержки процессоров Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление прошивки. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащен 8-контактным разъемом для питания CPU. Эта плата не поддерживает интерфейс PCIe 4.0, что является нормой для чипсета B450, и это не станет узким местом для большинства современных видеокарт и NVMe-накопителей.