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Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 270 руб. 
Начислим 341 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634390
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0)
21 270 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI - это превосходный выбор для сборки мощного игрового или рабочего ПК с фокусом на эстетике и передовых технологиях, но без необходимости в экстремальном разгоне процессора. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от видеокарты и оперативной памяти, а также для создателей контента, занимающихся стримингом, видеомонтажом и работой с графикой. Эта плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, особенно с моделями без индекса "K", позволяя им работать на максимальных турбо-частотах в стабильных условиях.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с современными процессорами Intel. Главное преимущество чипсета B760 - поддержка разгона оперативной памяти (профили XMP 3.0), но без возможности разгона самого CPU, что делает его сбалансированным решением. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата предлагает обширное пространство для установки крупных видеокарт, систем охлаждения и карт расширения, а ее серебристо-белый дизайн станет центральным элементом эффектной сборки в светлых тонах.

Память и расширение

Эта модель полностью ориентирована на будущее, предлагая поддержку исключительно оперативной памяти стандарта DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти, работающей в двухканальном режиме на частотах свыше 7800 МГц при активации XMP, что гарантирует высочайшую пропускную способность для игр и ресурсоемких приложений. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с графическими ускорителями следующего поколения, а для накопителей имеется три слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, каждый из которых оснащен эффективным радиатором для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по 12+1 фазной схеме, что является залогом стабильной и чистой подачи энергии даже на старшие модели Core i7 и i9. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло от силовых каскадов, предотвращая троттлинг и обеспечивая долговременную производительность под высокой нагрузкой. Для подключения питания процессора используются разъемы ProCool (8+4 pin), что подтверждает готовность платы к работе с энергоемкими CPU и обеспечивает надежный контакт.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели впечатляет: здесь есть быстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, множество портов USB 3.2 Gen 1 и Gen 2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевые возможности отвечает скоростной 2.5Gb Ethernet контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. Качественный звук гарантирует аудиокодек ROG SupremeFX 7.1, а фирменная технология ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку платы с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX. Эта модель работает только с оперативной памятью стандарта DDR5, поэтому модули DDR4 с ней несовместимы. Мощная система питания требует качественного блока питания с соответствующими разъемами 8+4 pin для CPU. Плата не предназначена для разгона процессора по множителю, для этих целей следует выбирать модели на чипсете Z790. Для начинающих сборщиков приятными бонусами станут предустановленная заглушка портов и система крепления M.2 Q-Latch, упрощающая установку SSD. При использовании процессоров последнего поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить актуальную версию на официальном сайте ASUS.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Развернуть
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI - это превосходный выбор для сборки мощного игрового или рабочего ПК с фокусом на эстетике и передовых технологиях, но без необходимости в экстремальном разгоне процессора. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от видеокарты и оперативной памяти, а также для создателей контента, занимающихся стримингом, видеомонтажом и работой с графикой. Эта плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, особенно с моделями без индекса "K", позволяя им работать на максимальных турбо-частотах в стабильных условиях.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с современными процессорами Intel. Главное преимущество чипсета B760 - поддержка разгона оперативной памяти (профили XMP 3.0), но без возможности разгона самого CPU, что делает его сбалансированным решением. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата предлагает обширное пространство для установки крупных видеокарт, систем охлаждения и карт расширения, а ее серебристо-белый дизайн станет центральным элементом эффектной сборки в светлых тонах.

Память и расширение

Эта модель полностью ориентирована на будущее, предлагая поддержку исключительно оперативной памяти стандарта DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти, работающей в двухканальном режиме на частотах свыше 7800 МГц при активации XMP, что гарантирует высочайшую пропускную способность для игр и ресурсоемких приложений. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с графическими ускорителями следующего поколения, а для накопителей имеется три слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, каждый из которых оснащен эффективным радиатором для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по 12+1 фазной схеме, что является залогом стабильной и чистой подачи энергии даже на старшие модели Core i7 и i9. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло от силовых каскадов, предотвращая троттлинг и обеспечивая долговременную производительность под высокой нагрузкой. Для подключения питания процессора используются разъемы ProCool (8+4 pin), что подтверждает готовность платы к работе с энергоемкими CPU и обеспечивает надежный контакт.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели впечатляет: здесь есть быстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, множество портов USB 3.2 Gen 1 и Gen 2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевые возможности отвечает скоростной 2.5Gb Ethernet контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. Качественный звук гарантирует аудиокодек ROG SupremeFX 7.1, а фирменная технология ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку платы с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX. Эта модель работает только с оперативной памятью стандарта DDR5, поэтому модули DDR4 с ней несовместимы. Мощная система питания требует качественного блока питания с соответствующими разъемами 8+4 pin для CPU. Плата не предназначена для разгона процессора по множителю, для этих целей следует выбирать модели на чипсете Z790. Для начинающих сборщиков приятными бонусами станут предустановленная заглушка портов и система крепления M.2 Q-Latch, упрощающая установку SSD. При использовании процессоров последнего поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить актуальную версию на официальном сайте ASUS.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 21270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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