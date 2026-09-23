Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0)
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI - это превосходный выбор для сборки мощного игрового или рабочего ПК с фокусом на эстетике и передовых технологиях, но без необходимости в экстремальном разгоне процессора. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от видеокарты и оперативной памяти, а также для создателей контента, занимающихся стримингом, видеомонтажом и работой с графикой. Эта плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, особенно с моделями без индекса "K", позволяя им работать на максимальных турбо-частотах в стабильных условиях.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с современными процессорами Intel. Главное преимущество чипсета B760 - поддержка разгона оперативной памяти (профили XMP 3.0), но без возможности разгона самого CPU, что делает его сбалансированным решением. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата предлагает обширное пространство для установки крупных видеокарт, систем охлаждения и карт расширения, а ее серебристо-белый дизайн станет центральным элементом эффектной сборки в светлых тонах.
Память и расширение
Эта модель полностью ориентирована на будущее, предлагая поддержку исключительно оперативной памяти стандарта DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти, работающей в двухканальном режиме на частотах свыше 7800 МГц при активации XMP, что гарантирует высочайшую пропускную способность для игр и ресурсоемких приложений. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с графическими ускорителями следующего поколения, а для накопителей имеется три слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, каждый из которых оснащен эффективным радиатором для предотвращения перегрева и падения скорости.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по 12+1 фазной схеме, что является залогом стабильной и чистой подачи энергии даже на старшие модели Core i7 и i9. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло от силовых каскадов, предотвращая троттлинг и обеспечивая долговременную производительность под высокой нагрузкой. Для подключения питания процессора используются разъемы ProCool (8+4 pin), что подтверждает готовность платы к работе с энергоемкими CPU и обеспечивает надежный контакт.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели впечатляет: здесь есть быстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, множество портов USB 3.2 Gen 1 и Gen 2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевые возможности отвечает скоростной 2.5Gb Ethernet контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. Качественный звук гарантирует аудиокодек ROG SupremeFX 7.1, а фирменная технология ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку платы с другими компонентами системы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX. Эта модель работает только с оперативной памятью стандарта DDR5, поэтому модули DDR4 с ней несовместимы. Мощная система питания требует качественного блока питания с соответствующими разъемами 8+4 pin для CPU. Плата не предназначена для разгона процессора по множителю, для этих целей следует выбирать модели на чипсете Z790. Для начинающих сборщиков приятными бонусами станут предустановленная заглушка портов и система крепления M.2 Q-Latch, упрощающая установку SSD. При использовании процессоров последнего поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить актуальную версию на официальном сайте ASUS.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитМатеринская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA1700 4x...
-
В наличииЦена 21 100 руб.5275 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME Z790M-PLUS (90MB1E70-M0EAY0) 4xDDR5
-
В наличииЦена 22 510 руб.5628 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0...
-
В наличииЦена 73 218 руб.18305 руб. в СплитМатеринская плата Supermicro X13SEM-F-B, 1xLGA-4677, OEM Intel X...
-
В наличииЦена 80 920 руб.20230 руб. в СплитМатеринская плата SuperMicro MBD-X13SEW-F-B
-
В наличииЦена 106 650 руб.26663 руб. в СплитМатеринская плата Supermicro MBD-X13SEM-TF-B
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI - это превосходный выбор для сборки мощного игрового или рабочего ПК с фокусом на эстетике и передовых технологиях, но без необходимости в экстремальном разгоне процессора. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от видеокарты и оперативной памяти, а также для создателей контента, занимающихся стримингом, видеомонтажом и работой с графикой. Эта плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, особенно с моделями без индекса "K", позволяя им работать на максимальных турбо-частотах в стабильных условиях.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с современными процессорами Intel. Главное преимущество чипсета B760 - поддержка разгона оперативной памяти (профили XMP 3.0), но без возможности разгона самого CPU, что делает его сбалансированным решением. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата предлагает обширное пространство для установки крупных видеокарт, систем охлаждения и карт расширения, а ее серебристо-белый дизайн станет центральным элементом эффектной сборки в светлых тонах.
Память и расширение
Эта модель полностью ориентирована на будущее, предлагая поддержку исключительно оперативной памяти стандарта DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти, работающей в двухканальном режиме на частотах свыше 7800 МГц при активации XMP, что гарантирует высочайшую пропускную способность для игр и ресурсоемких приложений. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с графическими ускорителями следующего поколения, а для накопителей имеется три слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, каждый из которых оснащен эффективным радиатором для предотвращения перегрева и падения скорости.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по 12+1 фазной схеме, что является залогом стабильной и чистой подачи энергии даже на старшие модели Core i7 и i9. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло от силовых каскадов, предотвращая троттлинг и обеспечивая долговременную производительность под высокой нагрузкой. Для подключения питания процессора используются разъемы ProCool (8+4 pin), что подтверждает готовность платы к работе с энергоемкими CPU и обеспечивает надежный контакт.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели впечатляет: здесь есть быстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, множество портов USB 3.2 Gen 1 и Gen 2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевые возможности отвечает скоростной 2.5Gb Ethernet контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. Качественный звук гарантирует аудиокодек ROG SupremeFX 7.1, а фирменная технология ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку платы с другими компонентами системы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX. Эта модель работает только с оперативной памятью стандарта DDR5, поэтому модули DDR4 с ней несовместимы. Мощная система питания требует качественного блока питания с соответствующими разъемами 8+4 pin для CPU. Плата не предназначена для разгона процессора по множителю, для этих целей следует выбирать модели на чипсете Z790. Для начинающих сборщиков приятными бонусами станут предустановленная заглушка портов и система крепления M.2 Q-Latch, упрощающая установку SSD. При использовании процессоров последнего поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить актуальную версию на официальном сайте ASUS.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0)