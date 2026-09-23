Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI создана для геймеров и энтузиастов, которые хотят построить мощную игровую систему без необходимости в экстремальном разгоне процессора. Она идеально подходит для сборки с производительными процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу под высокой нагрузкой в современных играх и при стриминге. Также эта плата станет отличной основой для рабочей станции создателя контента, занимающегося видеомонтажом, 3D-графикой и другими ресурсоемкими задачами, где важна скорость накопителей и стабильность системы.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, который предлагает богатый набор современных интерфейсов и поддержку разгона оперативной памяти, но при этом не поддерживает разгон множителя процессора. Плата оснащена сокетом LGA1700, что обеспечивает совместимость с последними поколениями процессоров Intel. Благодаря полноразмерному форм-фактору ATX, данная модель предлагает широкие возможности для расширения и установки крупных компонентов, таких как массивные видеокарты и системы охлаждения, однако требует соответствующего просторного корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower.

Память и расширение

Эта модель полностью ориентирована на будущее и работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме с поддержкой XMP-профилей для достижения высоких частот. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный основной слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми производительными графическими адаптерами. Кроме того, на плате имеется три слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 для сверхбыстрых NVMe-накопителей, каждый из которых оснащён собственным радиатором для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на ROG STRIX B760-F GAMING WIFI выполнена с большим запасом прочности, что является визитной карточкой серии ROG. Мощная 16+1-фазная схема с качественными силовыми каскадами и массивными радиаторами гарантирует стабильное напряжение даже для флагманских процессоров Core i9 при длительных максимальных нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU используются два разъема (8+4 pin), что подтверждает готовность платы к работе с энергоемкими комплектующими и обеспечивает надежность всей системы.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели удовлетворит даже требовательного пользователя: здесь присутствуют многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Intel и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного соединения. Качественный звук обеспечивается флагманским аудиокодеком ROG SupremeFX, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка технологии Asus Aura Sync для управления RGB-подсветкой компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата ATX. Для раскрытия потенциала мощных процессоров настоятельно рекомендуется использовать качественный блок питания с соответствующими разъемами 8+4 pin для CPU. Важно помнить, что чипсет B760 не позволяет разгонять процессор по множителю, но открывает широкие возможности для тюнинга оперативной памяти DDR5. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря функции BIOS FlashBack даже без установленного процессора.