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Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI

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Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 1
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 2
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 3
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 4
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 5
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 6
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 7
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 8
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 9
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 10
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 11
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 10
  • Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 11
  • Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634299
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xSMA (для антенны Wi-Fi), 2xUSB 2.0 Type-A, 3xUSB 3.2 Gen2 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen1 Type-A, DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, выход S/PDIF оптический
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.79

Описание товара Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - это основа для сборки мощного и современного компьютера, ориентированного на высокую производительность в играх и рабочих задачах. Она станет идеальным выбором для геймеров, планирующих использовать видеокарты высокого класса в паре с процессорами AMD Ryzen 7, такими как 7700X или 7800X3D, для достижения максимальной кадровой частоты в современных AAA-проектах. Благодаря надёжной системе питания, плата также отлично подходит для создателей контента, работающих с видеомонтажом, 3D-графикой и стримингом, поскольку она без проблем справится даже с мощными процессорами Ryzen 9.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Эта модель построена на чипсете AMD B650, который является золотой серединой для платформы AM5, предлагая поддержку разгона процессора и памяти без избыточной функциональности старших чипсетов X670. Сокет AM5 обеспечивает совместимость с новейшими процессорами AMD Ryzen 7000-й серии и гарантирует возможность апгрейда в будущем. Стандартный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для удобной сборки, установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения, а также обеспечивает совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является ключевым условием для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Поддержка высокочастотных модулей памяти с профилями AMD EXPO позволяет добиться максимальной производительности в играх и требовательных приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей доступно целых три слота M.2: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 и два с PCIe 4.0, причём все они оснащены фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Одной из сильных сторон серии TOMAHAWK является мощная подсистема питания процессора (VRM), которая здесь выполнена по 14+2+1 фазной схеме с использованием качественных 80А силовых каскадов. Такая конфигурация обеспечивает стабильное и чистое питание даже для флагманских многоядерных процессоров Ryzen 9 под длительной нагрузкой, например, во время рендеринга или долгих игровых сессий. Наличие двух 8-контактных разъёмов для питания CPU и массивных радиаторов на зоне VRM подтверждает готовность платы к серьёзным нагрузкам и умеренному разгону, гарантируя надёжность и долговечность всей системы.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI расположен внушительный набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2 и Type-C для подключения современных устройств и быстрой передачи данных. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер для стабильного проводного соединения и современный модуль Wi-Fi 6E, обеспечивающий низкие задержки в онлайн-играх по беспроводной сети. Качественный звук обеспечивает продвинутый аудиокодек Realtek ALC4080, а для любителей эстетики предусмотрена возможность управления подсветкой через систему MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD с сокетом AM5 (серия Ryzen 7000 и новее) и оперативную память стандарта DDR5, так как плата несовместима с предыдущими поколениями. Для питания процессора вашему блоку питания потребуется два 8-pin коннектора, что характерно для моделей средней и высокой мощности. Учитывая ATX-формат, выбирайте корпус не меньше Mid-Tower, а для мощного процессора позаботьтесь о производительной системе охлаждения - башенном кулере или СЖО, чтобы избежать перегрева. Для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного CPU.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI

17.07.2024
Виктор

Достоинства:
Мать прекрасная )
-3 разъема М2 под ссд
-полноразмерная
-надежная защита чипсета
-радиаторы отличного качества
-звуковая и сетевая карты на высшем уровне, есть встроенный wi-fi адаптер, с отличным качеством работы
-в общем есть абсолютно все

Недостатки:
А их нет:)

Комментарий:
Одна из лучших материнских плат, доволен как бык:)



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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
6600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xSMA (для антенны Wi-Fi), 2xUSB 2.0 Type-A, 3xUSB 3.2 Gen2 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen1 Type-A, DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, выход S/PDIF оптический
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - это основа для сборки мощного и современного компьютера, ориентированного на высокую производительность в играх и рабочих задачах. Она станет идеальным выбором для геймеров, планирующих использовать видеокарты высокого класса в паре с процессорами AMD Ryzen 7, такими как 7700X или 7800X3D, для достижения максимальной кадровой частоты в современных AAA-проектах. Благодаря надёжной системе питания, плата также отлично подходит для создателей контента, работающих с видеомонтажом, 3D-графикой и стримингом, поскольку она без проблем справится даже с мощными процессорами Ryzen 9.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Эта модель построена на чипсете AMD B650, который является золотой серединой для платформы AM5, предлагая поддержку разгона процессора и памяти без избыточной функциональности старших чипсетов X670. Сокет AM5 обеспечивает совместимость с новейшими процессорами AMD Ryzen 7000-й серии и гарантирует возможность апгрейда в будущем. Стандартный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для удобной сборки, установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения, а также обеспечивает совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является ключевым условием для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Поддержка высокочастотных модулей памяти с профилями AMD EXPO позволяет добиться максимальной производительности в играх и требовательных приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей доступно целых три слота M.2: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 и два с PCIe 4.0, причём все они оснащены фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Одной из сильных сторон серии TOMAHAWK является мощная подсистема питания процессора (VRM), которая здесь выполнена по 14+2+1 фазной схеме с использованием качественных 80А силовых каскадов. Такая конфигурация обеспечивает стабильное и чистое питание даже для флагманских многоядерных процессоров Ryzen 9 под длительной нагрузкой, например, во время рендеринга или долгих игровых сессий. Наличие двух 8-контактных разъёмов для питания CPU и массивных радиаторов на зоне VRM подтверждает готовность платы к серьёзным нагрузкам и умеренному разгону, гарантируя надёжность и долговечность всей системы.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI расположен внушительный набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2 и Type-C для подключения современных устройств и быстрой передачи данных. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер для стабильного проводного соединения и современный модуль Wi-Fi 6E, обеспечивающий низкие задержки в онлайн-играх по беспроводной сети. Качественный звук обеспечивает продвинутый аудиокодек Realtek ALC4080, а для любителей эстетики предусмотрена возможность управления подсветкой через систему MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD с сокетом AM5 (серия Ryzen 7000 и новее) и оперативную память стандарта DDR5, так как плата несовместима с предыдущими поколениями. Для питания процессора вашему блоку питания потребуется два 8-pin коннектора, что характерно для моделей средней и высокой мощности. Учитывая ATX-формат, выбирайте корпус не меньше Mid-Tower, а для мощного процессора позаботьтесь о производительной системе охлаждения - башенном кулере или СЖО, чтобы избежать перегрева. Для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного CPU.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.07.2024
Виктор

Достоинства:
Мать прекрасная )
-3 разъема М2 под ссд
-полноразмерная
-надежная защита чипсета
-радиаторы отличного качества
-звуковая и сетевая карты на высшем уровне, есть встроенный wi-fi адаптер, с отличным качеством работы
-в общем есть абсолютно все

Недостатки:
А их нет:)

Комментарий:
Одна из лучших материнских плат, доволен как бык:)


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