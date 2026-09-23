Материнская плата Asus PRIME Z790M-PLUS (90MB1E70-M0EAY0) 4xDDR5
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Слотов PCI-E x16
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 100 руб.
В наличии
Код товара: 643816
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21 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
2xUSB 2.0 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen1 Type-A, DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, выход S/PDIF оптический
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
нет
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB, DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, выход S/PDIF оптический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.5
Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z790M-PLUS (90MB1E70-M0EAY0) 4xDDR5
Материнские платы ASUS серии Prime созданы специально для того, чтобы раскрыть весь потенциал процессоров Intel Core 13 го поколения. Обладая надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, PRIME предоставляет пользователям и сборщикам ПК ряд оптимизаций производительности с помощью интуитивно понятных функций программного обеспечения и встроенного ПО.
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Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
2xUSB 2.0 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen1 Type-A, DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, выход S/PDIF оптический
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
нет
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB, DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, выход S/PDIF оптический
Страна производитель
Китай
Материнские платы ASUS серии Prime созданы специально для того, чтобы раскрыть весь потенциал процессоров Intel Core 13 го поколения. Обладая надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, PRIME предоставляет пользователям и сборщикам ПК ряд оптимизаций производительности с помощью интуитивно понятных функций программного обеспечения и встроенного ПО.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Материнская плата Asus PRIME Z790M-PLUS (90MB1E70-M0EAY0) 4xDDR5 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 21100 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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