Материнская плата MSI PRO B760-P II
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO B760-P II
Материнская плата MSI PRO B760-P II - это отличный выбор для сборки мощного и доступного ПК на базе процессоров Intel 14-го, 13-го и 12-го поколений. Ключевые особенности: • Чипсет Intel B760: Обеспечивает отличную функциональность и высокую пропускную способность. • Сокет LGA 1700: Поддержка процессоров Intel 14-го, 13-го и 12-го поколений, а также процессоров Intel Pentium Gold и Celeron. • Память DDR5: 4 слота DIMM, поддерживают до 256 ГБ памяти DDR5 с частотой до 7000+ МТ/с (OC), используя технологии XMP 3.0 OC, DIMM Flex и AEMP III для максимальной производительности. • Хранилище: Два слота M.2 с поддержкой PCIe 4.0 x4, а также 4 порта SATA 6 Гбит/с для быстрого хранения данных. Поддержка RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10 для SATA устройств. • Ethernet: Realtek RTL8125BG 2.5Gbps LAN для быстрого подключения к сети. • USB: Широкий набор портов USB 2.0, 5 Гбит/с и 10 Гбит/с (Type-A и Type-C) для подключения периферийных устройств. • Аудио: Realtek ALC897 7.1-канальный кодек с поддержкой выхода S/PDIF для отличного звучания. Преимущества: • Высокая производительность: Благодаря поддержке процессоров Intel последнего поколения, DDR5 с высокой частотой и PCIe 4.0. • Компактный форм-фактор: mATX идеально подходит для сборки маленьких и компактных ПК. • Разнообразные возможности подключения: Широкий набор портов USB для подключения периферийных устройств, быстрое сетевое подключение и современные беспроводные технологии. • Отличная система хранения: Два слота M.2 и 4 порта SATA 6 Гбит/с обеспечивают множество вариантов для установки накопителей. • Доступная цена: Предлагает отличное соотношение цена/качество.
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