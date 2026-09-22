Top.Mail.Ru
Материнская плата MSI PRO B760-P II купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата MSI PRO B760-P II

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 1
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 2
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 3
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 4
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 5
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 6
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 7
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 8
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 9
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 10
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 11
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 12
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 13
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 14
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 15
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 16
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 17
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 18
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 19
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 20
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 21
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 22
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 23
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 24
Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Разъемы SATA, шт
3
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 8
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 9
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 10
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 11
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 12
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 13
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 14
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 15
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 16
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 17
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 18
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 19
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 20
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 21
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 22
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 23
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 24
  • Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718745
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.384
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
7000 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х6
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата MSI PRO B760-P II

Материнская плата MSI PRO B760-P II - это отличный выбор для сборки мощного и доступного ПК на базе процессоров Intel 14-го, 13-го и 12-го поколений. Ключевые особенности: • Чипсет Intel B760: Обеспечивает отличную функциональность и высокую пропускную способность. • Сокет LGA 1700: Поддержка процессоров Intel 14-го, 13-го и 12-го поколений, а также процессоров Intel Pentium Gold и Celeron. • Память DDR5: 4 слота DIMM, поддерживают до 256 ГБ памяти DDR5 с частотой до 7000+ МТ/с (OC), используя технологии XMP 3.0 OC, DIMM Flex и AEMP III для максимальной производительности. • Хранилище: Два слота M.2 с поддержкой PCIe 4.0 x4, а также 4 порта SATA 6 Гбит/с для быстрого хранения данных. Поддержка RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10 для SATA устройств. • Ethernet: Realtek RTL8125BG 2.5Gbps LAN для быстрого подключения к сети. • USB: Широкий набор портов USB 2.0, 5 Гбит/с и 10 Гбит/с (Type-A и Type-C) для подключения периферийных устройств. • Аудио: Realtek ALC897 7.1-канальный кодек с поддержкой выхода S/PDIF для отличного звучания. Преимущества: • Высокая производительность: Благодаря поддержке процессоров Intel последнего поколения, DDR5 с высокой частотой и PCIe 4.0. • Компактный форм-фактор: mATX идеально подходит для сборки маленьких и компактных ПК. • Разнообразные возможности подключения: Широкий набор портов USB для подключения периферийных устройств, быстрое сетевое подключение и современные беспроводные технологии. • Отличная система хранения: Два слота M.2 и 4 порта SATA 6 Гбит/с обеспечивают множество вариантов для установки накопителей. • Доступная цена: Предлагает отличное соотношение цена/качество.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B760-P II




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.384
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
7000 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI PRO B760-P II - это отличный выбор для сборки мощного и доступного ПК на базе процессоров Intel 14-го, 13-го и 12-го поколений. Ключевые особенности: • Чипсет Intel B760: Обеспечивает отличную функциональность и высокую пропускную способность. • Сокет LGA 1700: Поддержка процессоров Intel 14-го, 13-го и 12-го поколений, а также процессоров Intel Pentium Gold и Celeron. • Память DDR5: 4 слота DIMM, поддерживают до 256 ГБ памяти DDR5 с частотой до 7000+ МТ/с (OC), используя технологии XMP 3.0 OC, DIMM Flex и AEMP III для максимальной производительности. • Хранилище: Два слота M.2 с поддержкой PCIe 4.0 x4, а также 4 порта SATA 6 Гбит/с для быстрого хранения данных. Поддержка RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10 для SATA устройств. • Ethernet: Realtek RTL8125BG 2.5Gbps LAN для быстрого подключения к сети. • USB: Широкий набор портов USB 2.0, 5 Гбит/с и 10 Гбит/с (Type-A и Type-C) для подключения периферийных устройств. • Аудио: Realtek ALC897 7.1-канальный кодек с поддержкой выхода S/PDIF для отличного звучания. Преимущества: • Высокая производительность: Благодаря поддержке процессоров Intel последнего поколения, DDR5 с высокой частотой и PCIe 4.0. • Компактный форм-фактор: mATX идеально подходит для сборки маленьких и компактных ПК. • Разнообразные возможности подключения: Широкий набор портов USB для подключения периферийных устройств, быстрое сетевое подключение и современные беспроводные технологии. • Отличная система хранения: Два слота M.2 и 4 порта SATA 6 Гбит/с обеспечивают множество вариантов для установки накопителей. • Доступная цена: Предлагает отличное соотношение цена/качество.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI PRO B760-P II - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...