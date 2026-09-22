Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5
Материнская плата Gigabyte – это высокотехнологичное решение для создания мощной и надежной системы на базе процессоров AMD. Данная модель оснащена чипсетом AMD B650 и поддерживает процессоры с сокетом AM5, обеспечивая отличную производительность и гибкость для современных вычислительных задач. Основные характеристики данной модели включают в себя четыре слота для модулей памяти стандарта DDR5, с возможностью установки до 192 ГБ оперативной памяти при максимальной частоте 7600 МГц. Это позволяет использовать передовые функции обработки данных и повышает эффективность работы системы. Форм-фактор поддерживаемой памяти – DIMM, что гарантирует удобство при апгрейде и обслуживании. Модель имеет четыре слота M.2 для высокоскоростных твердотельных накопителей, а также три разъема SATA для подключения дополнительных накопителей. Возможности расширения дополняются тремя слотами PCI-E x16 версии 5.0, которые обеспечивают поддержку новейших графических карт и других периферийных устройств. Материнская плата форм-фактора ATX отличается оптимальной компоновкой компонентов и оснащена передовой звуковой схемой 7.1, обеспечивающей чистейший звук для мультимедийных приложений. Несмотря на отсутствие встроенного модуля Wi-Fi, плата предлагает обширные возможности для организации сетевого подключения через проводные интерфейсы. Эта модель от Gigabyte представляет собой сочетание инновационных технологий и традиционного качества, обеспечивая надежность и функциональность для построения современных компьютерных систем. Сборка на базе данной материнской платы станет идеальным решением для энтузиастов, стремящихся получить максимум от своего вычислительного устройства.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H510M-K R2.0
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B850M D3HP
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800
-
В наличииЦена 10 660 руб.2665 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B650 EAGLE AX
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5
-
В наличииЦена 11 310 руб.2828 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 11 400 руб. 17 030 руб.2850 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610T D4-CSM
-
В наличииЦена 11 760 руб. 18 370 руб.2940 руб. в СплитМатеринская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI
-
В наличииЦена 12 090 руб.3023 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 180 руб.3045 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 12 180 руб.3045 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5