Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760
Материнская плата MSI на базе чипсета Intel B760 сочетает компактные размеры 24,4 x 24,4 см и современную функциональность. Поддержка мощной оперативной памяти DDR5 объёмом до 256 ГБ и четыре слота DIMM позволяют собрать быструю систему для самых требовательных сценариев — от игр до многозадачности. Современный разъём PCI Express 5.0 раскрывает потенциал новых видеокарт, а два слота M.2 — отличная основа для быстрой работы с SSD-накопителями. Socket LGA 1700 подходит для последних процессоров Intel, а наличие встроенного Wi-Fi избавляет от лишних проводов. Звуковая схема 7.1 создаёт объёмное звучание — для кино и игр. Благодаря отсутствию поддержки SLI/CrossFire не нужно переплачивать за лишние функции — эта плата рассчитана на прагматичный подход к сборке современных ПК.
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