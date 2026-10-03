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Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634421
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Высота, см
23.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, D-Sub, HDMI, Ethernet, 3xAudio jacks, COM, PS/2 Клавиатура/мышь
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
27х26х8
Вес, г.
850

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0)

Материнская плата; Материнская плата/ PRIME H610M-D D4 90MB1A00-M0EAY0 MB ASUS INTEL H610 s1700 (12 Gen Core/Pen/Cel), 2xDDR4(64GB), D-SUB/HDMI 2.1, 1xPCIe 4.0x16, 1xPCIe 3.0, 1xGBL, 4xSATA 6Gb/s, 1xM.2, 1xCOM, 2xUSB 3.2, 4xUSB 2.0, 1xPS/2, mATX



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Высота, см
23.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, D-Sub, HDMI, Ethernet, 3xAudio jacks, COM, PS/2 Клавиатура/мышь
Страна производитель
Тайвань
Описание
Материнская плата; Материнская плата/ PRIME H610M-D D4 90MB1A00-M0EAY0 MB ASUS INTEL H610 s1700 (12 Gen Core/Pen/Cel), 2xDDR4(64GB), D-SUB/HDMI 2.1, 1xPCIe 4.0x16, 1xPCIe 3.0, 1xGBL, 4xSATA 6Gb/s, 1xM.2, 1xCOM, 2xUSB 3.2, 4xUSB 2.0, 1xPS/2, mATX


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700
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Отзывы


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