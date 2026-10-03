Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634421
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Высота, см
23.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, D-Sub, HDMI, Ethernet, 3xAudio jacks, COM, PS/2 Клавиатура/мышь
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
27х26х8
Вес, г.
850
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0)
Материнская плата; Материнская плата/ PRIME H610M-D D4 90MB1A00-M0EAY0 MB ASUS INTEL H610 s1700 (12 Gen Core/Pen/Cel), 2xDDR4(64GB), D-SUB/HDMI 2.1, 1xPCIe 4.0x16, 1xPCIe 3.0, 1xGBL, 4xSATA 6Gb/s, 1xM.2, 1xCOM, 2xUSB 3.2, 4xUSB 2.0, 1xPS/2, mATX
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Теги товара: micro-atx, сокет lga1700
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Высота, см
23.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, D-Sub, HDMI, Ethernet, 3xAudio jacks, COM, PS/2 Клавиатура/мышь
Страна производитель
Тайвань
Материнская плата; Материнская плата/ PRIME H610M-D D4 90MB1A00-M0EAY0 MB ASUS INTEL H610 s1700 (12 Gen Core/Pen/Cel), 2xDDR4(64GB), D-SUB/HDMI 2.1, 1xPCIe 4.0x16, 1xPCIe 3.0, 1xGBL, 4xSATA 6Gb/s, 1xM.2, 1xCOM, 2xUSB 3.2, 4xUSB 2.0, 1xPS/2, mATX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700
Материнская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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