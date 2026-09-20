Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM
Материнская плата ASUS PRIME A620M-E-CSM представлена в форм-факторе Micro-ATX, поэтому подходит для интеграции в системный блок с ограниченным пространством. Она поддерживает процессоры AMD Raphael/Phoenix в исполнении AM5. Для размещения модулей оперативной памяти DDR5 есть 2 слота DIMM. Технология Core Boost гарантирует стабильность ОЗУ в режиме вычислительного разгона. Усиленный стальной разъем Steel Armor стандарта PCI-E x16 предусматривает размещение массивной видеокарты без риска повреждения. Аудиосистема Audio Boost гарантирует детализированное воспроизведение звука. Подключение к Интернету выполняется посредством интерфейса LAN со скоростью 1 Гбит/с. Для периферийных устройств на панели ввода/вывода платы ASUS PRIME A620M-E-CSM предусмотрены разъемы DisplayPort, HDMI, и VGA (D-Sub), порты USB, коннекторы аудио.
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