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Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6

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Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718698
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6

Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6




Магазины и пункты выдачи в Москве


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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte B550M GAMING X WIFI6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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