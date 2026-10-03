Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS является превосходной основой для сборки современных и производительных ПК среднего и высокого класса. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от видеокарт нового поколения и процессоров Intel Core i5 или Core i7 без переплаты за функции экстремального разгона. Также эта плата станет надежным выбором для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и работой с графикой, благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и накопителей NVMe PCIe 4.0. Для своей работы плата использует сокет LGA1700, что делает ее оптимальной для процессоров Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, который представляет собой золотую середину для современных систем: он открывает доступ к высокоскоростной шине PCIe 5.0 для видеокарты и позволяет использовать профили разгона оперативной памяти (XMP), но не поддерживает оверклокинг самого процессора. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel. Полноразмерный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для удобной сборки, установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения, но требует соответствующего корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower.

Память и расширение

Asus PRIME B760-PLUS ориентирована на использование новейшего стандарта оперативной памяти. На плате распаяно четыре слота для модулей DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме на высоких частотах. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями. Возможности расширения дополнены слотами PCIe 4.0 и 3.0 для периферийных устройств, а для создания быстрой дисковой подсистемы имеется три слота M.2, работающих по интерфейсу PCIe 4.0 x4 и оснащенных радиаторами для эффективного охлаждения SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с запасом прочности для стабильной работы многоядерных чипов Intel Core. Она включает качественные компоненты и массивные радиаторы, которые эффективно отводят тепло от силовых элементов даже при длительных высоких нагрузках. Питание на процессор подается через один 8-контактный разъем, что является стандартом для плат данного класса и обеспечивает достаточную мощность для процессоров без разблокированного множителя. Такая конфигурация гарантирует стабильность системы в играх и рабочих приложениях без необходимости в экстремальном охлаждении зоны VRM.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель материнской платы предлагает современный набор портов для подключения любой периферии. Пользователю доступны разнообразные порты USB, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный разъем USB Type-C для удобного подключения современных гаджетов. За сетевое соединение отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в локальной сети и быстрый доступ в интернет. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии подсветки ASUS Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата ATX. Эта модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, поэтому ваши старые модули DDR4 не подойдут. Для обеспечения стабильного питания процессора рекомендуется использовать блок питания с соответствующим 8-pin коннектором CPU. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона процессора, она отлично справляется с поддержанием турбо-частот мощных Core i7. При установке процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, что стоит учитывать при планировании сборки.