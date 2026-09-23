Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE ICE, AM5, B850, 4*DDR5
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B850 — мощная основа для современных ПК с высокой производительностью. Поддержка памяти DDR5 c максимальной частотой до 8200 МГц обеспечивает мгновенный отклик системы и широчайшие возможности разгона. Четыре слота DIMM позволяют нарастить объём памяти до внушительных 256 ГБ — этого хватит как для ресурсоёмких приложений, так и для многозадачности. Три слота M.2 под быстрые накопители открывают простор для хранения данных и ускоряют загрузку игр и программ. Форм-фактор ATX размером 30,5?24,4 см даёт баланс между вместительностью и совместимостью с большинством корпусов. Современный стандарт PCI Express 5.0 — залог работы с самыми продвинутыми видеокартами и устройствами расширения. Нет поддержки SLI/CrossFire, зато вся производительность направлена на стабильность работы и максимальное раскрытие возможностей нового процессора с сокетом AM5. Gigabyte — выбор тех, кто ценит скорость, надёжность и простор для апгрейда.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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