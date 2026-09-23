Материнская плата MAXSUN MS-Terminator Z790-A WIFI, LGA1700, Z790, 4*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Terminator Z790-A WIFI, LGA1700, Z790, 4*DDR5
Материнская плата MAXSUN формата ATX — отличный выбор для тех, кто ценит современные технологии и высокую производительность. Солидные размеры (30,5 х 24,5 см) делают её отличной основой для мощных рабочих станций или игровых систем. Оснащена топовым чипсетом Intel Z790 и поддерживает процессоры с сокетом LGA 1700, раскрывая потенциал новых поколений Intel. Плата рассчитана на DDR5-память с максимальной частотой в 5600 МГц и даёт возможность установить до 192 ГБ оперативной памяти через четыре слота DIMM. Это решение как для сложных задач, так и для профессиональных приложений. Два слота PCI-E x16 версий 5.0 и 4.0 обеспечивают гибкость при установке современных видеокарт и других расширений. Встроенный Wi-Fi добавляет комфорта и свободы для подключения. Выбирая MAXSUN, вы получаете простор для апгрейдов и уверенность в надежности вашей платформы.
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Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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