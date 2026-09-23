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Материнская плата MAXSUN MS-Terminator Z790-A WIFI, LGA1700, Z790, 4*DDR5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MAXSUN MS-Terminator Z790-A WIFI, LGA1700, Z790, 4*DDR5

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Материнская плата MAXSUN MS-Terminator Z790-A WIFI, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator Z790-A WIFI, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator Z790-A WIFI, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator Z790-A WIFI, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator Z790-A WIFI, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator Z790-A WIFI, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator Z790-A WIFI, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator Z790-A WIFI, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733132
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.5
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Terminator Z790-A WIFI, LGA1700, Z790, 4*DDR5

Материнская плата MAXSUN формата ATX — отличный выбор для тех, кто ценит современные технологии и высокую производительность. Солидные размеры (30,5 х 24,5 см) делают её отличной основой для мощных рабочих станций или игровых систем. Оснащена топовым чипсетом Intel Z790 и поддерживает процессоры с сокетом LGA 1700, раскрывая потенциал новых поколений Intel. Плата рассчитана на DDR5-память с максимальной частотой в 5600 МГц и даёт возможность установить до 192 ГБ оперативной памяти через четыре слота DIMM. Это решение как для сложных задач, так и для профессиональных приложений. Два слота PCI-E x16 версий 5.0 и 4.0 обеспечивают гибкость при установке современных видеокарт и других расширений. Встроенный Wi-Fi добавляет комфорта и свободы для подключения. Выбирая MAXSUN, вы получаете простор для апгрейдов и уверенность в надежности вашей платформы.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Terminator Z790-A WIFI, LGA1700, Z790, 4*DDR5




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.5
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
5600 МГц
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Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MAXSUN формата ATX — отличный выбор для тех, кто ценит современные технологии и высокую производительность. Солидные размеры (30,5 х 24,5 см) делают её отличной основой для мощных рабочих станций или игровых систем. Оснащена топовым чипсетом Intel Z790 и поддерживает процессоры с сокетом LGA 1700, раскрывая потенциал новых поколений Intel. Плата рассчитана на DDR5-память с максимальной частотой в 5600 МГц и даёт возможность установить до 192 ГБ оперативной памяти через четыре слота DIMM. Это решение как для сложных задач, так и для профессиональных приложений. Два слота PCI-E x16 версий 5.0 и 4.0 обеспечивают гибкость при установке современных видеокарт и других расширений. Встроенный Wi-Fi добавляет комфорта и свободы для подключения. Выбирая MAXSUN, вы получаете простор для апгрейдов и уверенность в надежности вашей платформы.


Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Отзывы


Материнская плата MAXSUN MS-Terminator Z790-A WIFI, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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