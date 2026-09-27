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Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602841
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5400 МГц, 5600 МГц, 5800 МГц, 6000 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х7
Вес, кг.
1.75

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS является сбалансированным решением для сборки современного и производительного ПК на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить высокую производительность в играх с процессорами уровня AMD Ryzen 5 7600X или Ryzen 7 7700X, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом, которым важна стабильность системы под длительной нагрузкой. Эта плата станет надежной основой для мощной игровой или рабочей станции без переплаты за избыточные функции флагманских моделей.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что обеспечивает совместимость с процессорами AMD Ryzen серии 7000 и будущими поколениями. Чипсет B650 предлагает оптимальный баланс возможностей, включая поддержку разгона оперативной памяти (AMD EXPO) и процессора (Precision Boost Overdrive), что делает его привлекательным для энтузиастов. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, эта плата требует соответствующего по размеру корпуса (Mid-Tower или Full-Tower), но взамен предлагает удобное расположение компонентов и больше слотов для расширения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью нового стандарта DDR5, для установки которой предусмотрено четыре слота. Это позволяет организовать двухканальный режим работы, необходимый для раскрытия полного потенциала процессоров Ryzen, и установить до 128 ГБ ОЗУ с высокими частотами. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеются три слота M.2: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 для максимальной скорости и два с поддержкой PCIe 4.0. Наличие радиаторов на M.2 слотах обеспечивает эффективное охлаждение SSD и предотвращает потерю производительности из-за перегрева.

Питание и компоненты VRM

Asus TUF GAMING B650-PLUS оснащена мощной системой питания процессора (VRM) с конфигурацией 12+2 фаз, использующей качественные силовые каскады и дроссели. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, гарантируя стабильную работу даже при использовании многоядерных процессоров Ryzen 9 под высокой нагрузкой или в режиме автоматического разгона. Для подачи питания на CPU используются разъемы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к серьезным нагрузкам и обеспечивает достаточный запас мощности.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен полный набор современных портов, включая множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное 7.1-канальное звучание, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением убедитесь, что вы планируете использовать оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 с этой платой несовместима. Для стабильной работы системы с мощным процессором рекомендуется использовать качественный блок питания с необходимыми разъемами дополнительного питания CPU (8+4 pin). Учитывайте форм-фактор ATX при выборе корпуса - он должен быть достаточно просторным. Для совместимости с новейшими моделями процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции BIOS FlashBack даже без установленного процессора.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5400 МГц, 5600 МГц, 5800 МГц, 6000 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Развернуть
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS является сбалансированным решением для сборки современного и производительного ПК на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить высокую производительность в играх с процессорами уровня AMD Ryzen 5 7600X или Ryzen 7 7700X, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом, которым важна стабильность системы под длительной нагрузкой. Эта плата станет надежной основой для мощной игровой или рабочей станции без переплаты за избыточные функции флагманских моделей.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что обеспечивает совместимость с процессорами AMD Ryzen серии 7000 и будущими поколениями. Чипсет B650 предлагает оптимальный баланс возможностей, включая поддержку разгона оперативной памяти (AMD EXPO) и процессора (Precision Boost Overdrive), что делает его привлекательным для энтузиастов. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, эта плата требует соответствующего по размеру корпуса (Mid-Tower или Full-Tower), но взамен предлагает удобное расположение компонентов и больше слотов для расширения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью нового стандарта DDR5, для установки которой предусмотрено четыре слота. Это позволяет организовать двухканальный режим работы, необходимый для раскрытия полного потенциала процессоров Ryzen, и установить до 128 ГБ ОЗУ с высокими частотами. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеются три слота M.2: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 для максимальной скорости и два с поддержкой PCIe 4.0. Наличие радиаторов на M.2 слотах обеспечивает эффективное охлаждение SSD и предотвращает потерю производительности из-за перегрева.

Питание и компоненты VRM

Asus TUF GAMING B650-PLUS оснащена мощной системой питания процессора (VRM) с конфигурацией 12+2 фаз, использующей качественные силовые каскады и дроссели. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, гарантируя стабильную работу даже при использовании многоядерных процессоров Ryzen 9 под высокой нагрузкой или в режиме автоматического разгона. Для подачи питания на CPU используются разъемы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к серьезным нагрузкам и обеспечивает достаточный запас мощности.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен полный набор современных портов, включая множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное 7.1-канальное звучание, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением убедитесь, что вы планируете использовать оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 с этой платой несовместима. Для стабильной работы системы с мощным процессором рекомендуется использовать качественный блок питания с необходимыми разъемами дополнительного питания CPU (8+4 pin). Учитывайте форм-фактор ATX при выборе корпуса - он должен быть достаточно просторным. Для совместимости с новейшими моделями процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции BIOS FlashBack даже без установленного процессора.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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