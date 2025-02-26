Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (90MB1BF0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI - это сбалансированная основа для создания современного и производительного ПК на платформе AMD. Она отлично подходит для игровых сборок среднего и высокого класса, способных справиться с любыми современными играми, а также для рабочих станций, ориентированных на видеомонтаж или стриминг. Плата станет надежным партнером для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, от Ryzen 5 до Ryzen 9, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал в компактных системах.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что делает ее актуальным решением для новейших процессоров AMD. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собрать мощную систему в относительно небольшом корпусе, при этом сохраняя достаточный набор слотов расширения для большинства пользователей. Чипсет B650 предлагает оптимальный баланс между ценой и возможностями, поддерживая разгон процессора и памяти, а также стандарт PCIe 5.0 для накопителей, что является отличным заделом на будущее.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой производительности в играх и рабочих приложениях. Поддерживаются модули с высокими частотами и профилями AMD EXPO для легкой настройки. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных NVMe-накопителей - два слота M.2, один из которых работает по новейшему интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая феноменальную скорость загрузки данных.

Питание и компоненты VRM

Надежность и стабильность работы системы обеспечивает мощная подсистема питания процессора (VRM), выполненная по схеме 12+2 фазы с качественными силовыми каскадами и массивными радиаторами. Дополнительное питание CPU подается через разъемы 8+4 pin, что гарантирует достаточный запас мощности даже для флагманских многоядерных процессоров AMD Ryzen 9 при работе под высокой нагрузкой или в режиме автоматического разгона Precision Boost Overdrive. Такая система питания является ключевым фактором для долгосрочной и бесперебойной работы компьютера.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C для подключения современной периферии. За стабильное сетевое соединение отвечает 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6, обеспечивающий высокую скорость и низкие задержки в беспроводных сетях. Качественный звук для игр и мультимедиа обеспечивается 7.1-канальным аудиокодеком Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно учесть, что эта материнская плата Asus совместима только с процессорами AMD на сокете AM5 и оперативной памятью стандарта DDR5. Для стабильной работы мощных процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9 рекомендуется использовать производительную систему охлаждения и качественный блок питания с необходимыми коннекторами 8+4 pin для CPU. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX и имеет достаточно места для установки всех компонентов, особенно габаритной видеокарты. Для поддержки будущих поколений процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции BIOS FlashBack.