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Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI)

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Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 1
Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 2
Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 3
Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 4
Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 5
Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 6
Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 7
Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626909
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
0.0067
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, PCI-Ex1, PCI-Ex16, PS/2, RAID-массивов M.2, RJ45, SATA 6 гб/с, USB 2.0, USB 2.0 внутр, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 внутр, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 внутр.
Звуковая схема
7.1
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, кг.
1.58

Описание товара Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI представляет собой сбалансированную и надёжную платформу для сборки производительных систем. Она идеально подходит для создателей контента, которым важна стабильность в задачах видеомонтажа и 3D-моделирования, а также для геймеров, собирающих мощный ПК для современных игр. Плата станет отличной основой для процессоров Intel Core i5, i7 и i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть их потенциал без переплаты за избыточные игровые функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит флагманский чипсет Intel Z790, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти, а также широкую поддержку периферийных устройств. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с актуальными поколениями процессоров Intel Core. Стандартный форм-фактор ATX требует наличия корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower, но взамен предлагает удобство сборки, продуманную компоновку и достаточное пространство для установки крупных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Платформа ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для ресурсоёмких приложений и игр, с возможностью установки до 192 ГБ памяти и разгона до частот свыше 7200 МГц. Для установки видеокарты предназначен основной слот PCIe 5.0 x16, а для других устройств расширения имеются дополнительные слоты PCIe. Также на плате распаяно четыре слота M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, часть из которых оснащена радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения производительности накопителей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 14+1+1 фаз, что гарантирует стабильную подачу энергии даже на старшие модели процессоров Intel Core i9 при длительных высоких нагрузках. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, поддерживая низкие рабочие температуры и обеспечивая долговечность компонентов. Для подключения питания CPU используются два разъёма 8-pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоёмкими процессорами и умеренному разгону.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного ПК: несколько портов USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный разъем USB Type-C. За проводное сетевое подключение отвечает контроллер Realtek с пропускной способностью 2.5 Гбит/с, а встроенный модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильную беспроводную связь без лишних проводов. Качественный звук реализуется с помощью аудиокодека Realtek ALC897, а для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент с управлением через фирменное ПО.

Важные нюансы перед покупкой

MSI PRO Z790-P WIFI - это рабочая лошадка, а не платформа для экстремальных оверклокерских рекордов. Её система питания надёжна для повседневных задач и гейминга, но для предельного разгона стоит рассмотреть более дорогие модели. Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор ATX, а блок питания оснащён двумя 8-pin коннекторами для CPU. Для использования с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
0.0067
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
7000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, PCI-Ex1, PCI-Ex16, PS/2, RAID-массивов M.2, RJ45, SATA 6 гб/с, USB 2.0, USB 2.0 внутр, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 внутр, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 внутр.
Звуковая схема
7.1
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI представляет собой сбалансированную и надёжную платформу для сборки производительных систем. Она идеально подходит для создателей контента, которым важна стабильность в задачах видеомонтажа и 3D-моделирования, а также для геймеров, собирающих мощный ПК для современных игр. Плата станет отличной основой для процессоров Intel Core i5, i7 и i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть их потенциал без переплаты за избыточные игровые функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит флагманский чипсет Intel Z790, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти, а также широкую поддержку периферийных устройств. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с актуальными поколениями процессоров Intel Core. Стандартный форм-фактор ATX требует наличия корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower, но взамен предлагает удобство сборки, продуманную компоновку и достаточное пространство для установки крупных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Платформа ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для ресурсоёмких приложений и игр, с возможностью установки до 192 ГБ памяти и разгона до частот свыше 7200 МГц. Для установки видеокарты предназначен основной слот PCIe 5.0 x16, а для других устройств расширения имеются дополнительные слоты PCIe. Также на плате распаяно четыре слота M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, часть из которых оснащена радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения производительности накопителей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 14+1+1 фаз, что гарантирует стабильную подачу энергии даже на старшие модели процессоров Intel Core i9 при длительных высоких нагрузках. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, поддерживая низкие рабочие температуры и обеспечивая долговечность компонентов. Для подключения питания CPU используются два разъёма 8-pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоёмкими процессорами и умеренному разгону.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного ПК: несколько портов USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный разъем USB Type-C. За проводное сетевое подключение отвечает контроллер Realtek с пропускной способностью 2.5 Гбит/с, а встроенный модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильную беспроводную связь без лишних проводов. Качественный звук реализуется с помощью аудиокодека Realtek ALC897, а для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент с управлением через фирменное ПО.

Важные нюансы перед покупкой

MSI PRO Z790-P WIFI - это рабочая лошадка, а не платформа для экстремальных оверклокерских рекордов. Её система питания надёжна для повседневных задач и гейминга, но для предельного разгона стоит рассмотреть более дорогие модели. Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор ATX, а блок питания оснащён двумя 8-pin коннекторами для CPU. Для использования с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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