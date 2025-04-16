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Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0)

3 Отзывы
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Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360288
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический), 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х7
Вес, кг.
1.65

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0)

ASUS ROG STRIX B550-F GAMING — это премиальная материнская плата формата ATX, созданная для сборки высокопроизводительных игровых систем и рабочих станций на базе процессоров AMD Ryzen. Сочетая в себе мощную подсистему питания, поддержку передовых интерфейсов и эффективное охлаждение, эта плата позволяет полностью раскрыть потенциал многоядерных процессоров с разъемом Socket AM4.



Теги товара: сокет am4, c usb 2.0, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0)

Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
сирийник пробивается как оригинал гарантия от производителя до 27года
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, гарантия Ситилинк 3 года, цена 18,5. Работоспособность пока не проверена. Качество звука по комментариям хорошее. Брал для системы на am4 в связке с Ryzen 3900x+ 64 GB ddr4, rtx3080 10gb, 2x nvme m.2 1tb.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Вадим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Проверку прошла успешно. Дальше время покажет



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический), 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING — это премиальная материнская плата формата ATX, созданная для сборки высокопроизводительных игровых систем и рабочих станций на базе процессоров AMD Ryzen. Сочетая в себе мощную подсистему питания, поддержку передовых интерфейсов и эффективное охлаждение, эта плата позволяет полностью раскрыть потенциал многоядерных процессоров с разъемом Socket AM4.


Теги товара: сокет am4, c usb 2.0, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
сирийник пробивается как оригинал гарантия от производителя до 27года
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, гарантия Ситилинк 3 года, цена 18,5. Работоспособность пока не проверена. Качество звука по комментариям хорошее. Брал для системы на am4 в связке с Ryzen 3900x+ 64 GB ddr4, rtx3080 10gb, 2x nvme m.2 1tb.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Вадим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Проверку прошла успешно. Дальше время покажет


Материнская плата Asus ROG STRIX B550-F GAMING Socket AM4 (90MB14S0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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