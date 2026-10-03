Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI (90MB1CJ0-M1EAY0)
Материнская плата ASUS PRIME Z790-P WIFI разработана с использованием надежных компонентов для обеспечения стабильности в офисной и домашней системе ПК. Она поддерживает процессоры Intel с разъемом LGA 1700 и предусматривает совместную работу с максимум четырьмя модулями ОЗУ стандарта DDR5. Для подключения комплектующих предлагаются также слоты расширения PCI-E x16 и PCI-E x1, 3 разъема M.2 и 4 слота SATA для накопителей. ASUS PRIME Z790-P выполнена в полноразмерном форм-факторе и оборудована эффективным охлаждением с крупными серебристыми радиаторами. В материнской плате реализованы 7.1-канальный звуковой кодек, сетевой коннектор 2.5 Гбит/с, модуль беспроводной синхронизации с Wi-Fi/Bluetooth. Надежная элементная база с гарантирует стабильность в эксплуатации.
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