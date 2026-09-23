Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5
? GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E - это современная материнская плата формата ATX, предназначенная для построения высокопроизводительных систем на базе процессоров AMD Ryzen серий 9000, 8000 и 7000. Используемый чипсет AMD B850 и сокет AM5 обеспечивают широкую совместимость с новейшими процессорами, а эффективная цифровая подсистема питания 8+2+2 фазы и массивные радиаторы гарантируют стабильную работу даже при высоких нагрузках. ? Плата поддерживает установку до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотами вплоть до 8200 МГц (OC) и продвинутые профили разгона AMD EXPO и Intel XMP, что позволяет добиться максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Два полноценных слота PCI Express x16 с поддержкой PCIe 5.0 обеспечивают отличные возможности для установки современных видеокарт, а также присутствуют три разъема M.2 для скоростных NVMe SSD. ? Для организации хранения данных кроме M.2 реализовано четыре порта SATA 3.0, а поддержка различных конфигураций RAID позволяет гибко настраивать массивы для надежности либо скорости. Встроенные сетевые возможности представлены гигабитным LAN и современным Wi-Fi 6E (802.11ax), а также Bluetooth 5.3, что делает плату отличным выбором для требовательных пользователей. ? Функционал платы дополняют современные интерфейсы:USB 3.2 Gen2 Type-C, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, аудиокодек Realtek с поддержкой звуковых схем 7.1, а также развитая система охлаждения и широкие возможности подключения корпусных вентиляторов и RGB/ARGB подсветки. Плата позволяет удобно собирать ПК благодаря фирменным защелкам и простому обновлению BIOS, а стильный черный дизайн с элементами подсветки украсит любой игровой или рабочий компьютер.
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