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Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5

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Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 4
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 5
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 6
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 7
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 6
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 7
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733106
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.6

Описание товара Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5

? GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E - это современная материнская плата формата ATX, предназначенная для построения высокопроизводительных систем на базе процессоров AMD Ryzen серий 9000, 8000 и 7000. Используемый чипсет AMD B850 и сокет AM5 обеспечивают широкую совместимость с новейшими процессорами, а эффективная цифровая подсистема питания 8+2+2 фазы и массивные радиаторы гарантируют стабильную работу даже при высоких нагрузках. ? Плата поддерживает установку до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотами вплоть до 8200 МГц (OC) и продвинутые профили разгона AMD EXPO и Intel XMP, что позволяет добиться максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Два полноценных слота PCI Express x16 с поддержкой PCIe 5.0 обеспечивают отличные возможности для установки современных видеокарт, а также присутствуют три разъема M.2 для скоростных NVMe SSD. ? Для организации хранения данных кроме M.2 реализовано четыре порта SATA 3.0, а поддержка различных конфигураций RAID позволяет гибко настраивать массивы для надежности либо скорости. Встроенные сетевые возможности представлены гигабитным LAN и современным Wi-Fi 6E (802.11ax), а также Bluetooth 5.3, что делает плату отличным выбором для требовательных пользователей. ? Функционал платы дополняют современные интерфейсы:USB 3.2 Gen2 Type-C, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, аудиокодек Realtek с поддержкой звуковых схем 7.1, а также развитая система охлаждения и широкие возможности подключения корпусных вентиляторов и RGB/ARGB подсветки. Плата позволяет удобно собирать ПК благодаря фирменным защелкам и простому обновлению BIOS, а стильный черный дизайн с элементами подсветки украсит любой игровой или рабочий компьютер.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E, AM5, B850, 4*DDR5




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
? GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E - это современная материнская плата формата ATX, предназначенная для построения высокопроизводительных систем на базе процессоров AMD Ryzen серий 9000, 8000 и 7000. Используемый чипсет AMD B850 и сокет AM5 обеспечивают широкую совместимость с новейшими процессорами, а эффективная цифровая подсистема питания 8+2+2 фазы и массивные радиаторы гарантируют стабильную работу даже при высоких нагрузках. ? Плата поддерживает установку до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотами вплоть до 8200 МГц (OC) и продвинутые профили разгона AMD EXPO и Intel XMP, что позволяет добиться максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Два полноценных слота PCI Express x16 с поддержкой PCIe 5.0 обеспечивают отличные возможности для установки современных видеокарт, а также присутствуют три разъема M.2 для скоростных NVMe SSD. ? Для организации хранения данных кроме M.2 реализовано четыре порта SATA 3.0, а поддержка различных конфигураций RAID позволяет гибко настраивать массивы для надежности либо скорости. Встроенные сетевые возможности представлены гигабитным LAN и современным Wi-Fi 6E (802.11ax), а также Bluetooth 5.3, что делает плату отличным выбором для требовательных пользователей. ? Функционал платы дополняют современные интерфейсы:USB 3.2 Gen2 Type-C, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, аудиокодек Realtek с поддержкой звуковых схем 7.1, а также развитая система охлаждения и широкие возможности подключения корпусных вентиляторов и RGB/ARGB подсветки. Плата позволяет удобно собирать ПК благодаря фирменным защелкам и простому обновлению BIOS, а стильный черный дизайн с элементами подсветки украсит любой игровой или рабочий компьютер.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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