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Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E

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Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E - фото 1
Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E - фото 2
Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E - фото 3
Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E - фото 4
Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E - фото 5
Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716771
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.29

Описание товара Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E представляет собой сбалансированную и современную основу для сборки производительного ПК на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для геймеров, создающих систему среднего и высокого уровня для комфортной игры в разрешении 1080p и 1440p, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом и работой с графикой. Плата станет надёжным выбором для рабочих станций, ориентированных на программирование и CAD-системы, где важна стабильность и быстрая передача данных. Оптимальными для неё будут процессоры AMD Ryzen 5, Ryzen 7 и даже Ryzen 9 без экстремального разгона, например, популярные модели Ryzen 7 7800X3D или Ryzen 5 7600.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе этой модели лежит новейший чипсет AMD B850, который предлагает доступ к ключевым технологиям платформы AM5, таким как поддержка памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0, но по более привлекательной цене в сравнении со старшими решениями. Установленный сокет AM5 обеспечивает совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen, гарантируя хороший потенциал для апгрейда системы. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что обеспечивает широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно пространства для удобной сборки, установки крупных видеокарт и эффективных систем охлаждения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота для её установки. Это позволяет реализовать двухканальный режим работы, который критически важен для производительности процессоров Ryzen, и нарастить общий объём до 192 ГБ для самых требовательных профессиональных задач. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот расширения PCI Express 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями настоящего и будущего. Кроме того, наличие нескольких слотов M.2 для высокоскоростных NVMe SSD-накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 и комплектных радиаторов обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также стабильную работу дисков под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) в MSI PRO B850-S WIFI6E спроектирована с упором на надёжность и стабильность, что характерно для всей серии PRO. Она включает в себя качественные компоненты и достаточное количество фаз для уверенного питания многоядерных процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9 в штатном режиме и при использовании технологии автоматического буста Precision Boost Overdrive. Питание на CPU подаётся через надёжный 8-pin коннектор (или комбинацию 8+4 pin), что гарантирует стабильную подачу энергии даже при пиковых нагрузках в играх или рендеринге. Хотя плата не предназначена для рекордов в ручном разгоне, её VRM обеспечивает долговечную и бесперебойную работу мощных чипов.

Подключения и дополнительные возможности

Одним из ключевых преимуществ данной модели является наличие современного беспроводного модуля Wi-Fi 6E и Bluetooth, что обеспечивает высокоскоростное и стабильное подключение к сети с минимальными задержками, а также удобное сопряжение с периферией. На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество разъёмов USB разной скорости, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт Type-C. За проводное сетевое соединение отвечает контроллер 2.5GbE Ethernet, превосходящий гигабитный стандарт, а качественный звуковой кодек Realtek обеспечивает чистое и объёмное звучание в играх и при просмотре медиаконтента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как компоненты предыдущих поколений несовместимы с этой платой. Стандартный форм-фактор ATX требует наличия соответствующего по размеру корпуса, поэтому проверьте спецификации вашего шасси. Для обеспечения стабильной работы всей системы, особенно с мощным процессором и видеокартой, рекомендуется использовать качественный блок питания достаточной мощности. Эта плата - отличный выбор для тех, кто ищет современную и функциональную платформу с передовыми стандартами связи, но не планирует заниматься экстремальным разгоном.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B850-S WIFI6E представляет собой сбалансированную и современную основу для сборки производительного ПК на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для геймеров, создающих систему среднего и высокого уровня для комфортной игры в разрешении 1080p и 1440p, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом и работой с графикой. Плата станет надёжным выбором для рабочих станций, ориентированных на программирование и CAD-системы, где важна стабильность и быстрая передача данных. Оптимальными для неё будут процессоры AMD Ryzen 5, Ryzen 7 и даже Ryzen 9 без экстремального разгона, например, популярные модели Ryzen 7 7800X3D или Ryzen 5 7600.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе этой модели лежит новейший чипсет AMD B850, который предлагает доступ к ключевым технологиям платформы AM5, таким как поддержка памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0, но по более привлекательной цене в сравнении со старшими решениями. Установленный сокет AM5 обеспечивает совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen, гарантируя хороший потенциал для апгрейда системы. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что обеспечивает широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно пространства для удобной сборки, установки крупных видеокарт и эффективных систем охлаждения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота для её установки. Это позволяет реализовать двухканальный режим работы, который критически важен для производительности процессоров Ryzen, и нарастить общий объём до 192 ГБ для самых требовательных профессиональных задач. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот расширения PCI Express 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями настоящего и будущего. Кроме того, наличие нескольких слотов M.2 для высокоскоростных NVMe SSD-накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 и комплектных радиаторов обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также стабильную работу дисков под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) в MSI PRO B850-S WIFI6E спроектирована с упором на надёжность и стабильность, что характерно для всей серии PRO. Она включает в себя качественные компоненты и достаточное количество фаз для уверенного питания многоядерных процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9 в штатном режиме и при использовании технологии автоматического буста Precision Boost Overdrive. Питание на CPU подаётся через надёжный 8-pin коннектор (или комбинацию 8+4 pin), что гарантирует стабильную подачу энергии даже при пиковых нагрузках в играх или рендеринге. Хотя плата не предназначена для рекордов в ручном разгоне, её VRM обеспечивает долговечную и бесперебойную работу мощных чипов.

Подключения и дополнительные возможности

Одним из ключевых преимуществ данной модели является наличие современного беспроводного модуля Wi-Fi 6E и Bluetooth, что обеспечивает высокоскоростное и стабильное подключение к сети с минимальными задержками, а также удобное сопряжение с периферией. На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество разъёмов USB разной скорости, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт Type-C. За проводное сетевое соединение отвечает контроллер 2.5GbE Ethernet, превосходящий гигабитный стандарт, а качественный звуковой кодек Realtek обеспечивает чистое и объёмное звучание в играх и при просмотре медиаконтента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как компоненты предыдущих поколений несовместимы с этой платой. Стандартный форм-фактор ATX требует наличия соответствующего по размеру корпуса, поэтому проверьте спецификации вашего шасси. Для обеспечения стабильной работы всей системы, особенно с мощным процессором и видеокартой, рекомендуется использовать качественный блок питания достаточной мощности. Эта плата - отличный выбор для тех, кто ищет современную и функциональную платформу с передовыми стандартами связи, но не планирует заниматься экстремальным разгоном.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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