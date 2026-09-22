Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI является отличной основой для создания производительных и надежных систем, ориентированных на профессиональную деятельность и современные игры. Она идеально подходит для рабочих станций начального и среднего уровня, предназначенных для программирования, 2D/3D-моделирования и монтажа видео, а также для сборки эффективных домашних или офисных ПК. Плата станет сбалансированным выбором для геймеров, которые не стремятся к экстремальному разгону, но хотят получить стабильную производительность в связке с процессорами AMD Ryzen 7000 и 8000-й серии на сокете AM5, особенно с моделями линеек Ryzen 5 и Ryzen 7.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Эта модель построена на базе современного чипсета AMD B850, который предлагает сбалансированный набор функций для актуальных сборок и использует передовой сокет AM5. Данный сокет обеспечивает совместимость с новейшими процессорами AMD Ryzen и является заделом на будущие обновления, а также требует использования оперативной памяти стандарта DDR5. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает плату универсальным решением, позволяя установить ее как в небольшие, так и в полноразмерные корпуса, хотя и предлагает несколько меньше слотов расширения по сравнению с полноформатными ATX-аналогами.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет организовать быстрый двухканальный режим, критически важный для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Поддерживаются высокие частоты памяти с помощью профилей AMD EXPO, а максимальный объем может достигать 192 ГБ, чего с запасом хватит для самых требовательных профессиональных задач. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты расширения PCIe меньшего формата. Для организации быстрой дисковой подсистемы на плате распаяны несколько слотов M.2 для высокоскоростных NVMe-накопителей, при этом ключевые из них оснащены радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и троттлинга.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI PRO B850M-A WIFI спроектирована с акцентом на стабильность и долговечность, что характерно для всей серии PRO. Она включает качественные компоненты и достаточное количество фаз, чтобы обеспечить уверенное питание для многоядерных процессоров Ryzen при работе в штатном режиме и с технологией автоматического буста Precision Boost Overdrive. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, а продуманная конструкция радиаторов на зоне VRM гарантирует эффективное охлаждение силовых элементов даже при длительных нагрузках.
Подключения и дополнительные возможности
Данная модель предлагает исчерпывающий набор интерфейсов для подключения периферии и сетевых устройств, что подтверждается приставкой WIFI в названии. На задней панели вы найдете порты USB разных поколений, включая скоростные USB 3.2 и универсальный разъем Type-C. За беспроводную связь отвечают современный модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth, а для стабильного проводного подключения предусмотрен быстрый сетевой контроллер 2.5GbE. Встроенный звуковой кодек обеспечивает чистое и качественное звучание, а для ценителей визуальной кастомизации системы имеются разъемы для подключения RGB и ARGB-подсветки с возможностью управления через фирменное ПО MSI Mystic Light.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой материнской платы необходимо учитывать, что она совместима исключительно с процессорами AMD для сокета AM5 и оперативной памятью стандарта DDR5. Убедитесь, что выбранный вами корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а кулер для процессора имеет соответствующее крепление AM5. Благодаря новому чипсету B850, плата должна поддерживать все актуальные процессоры Ryzen без необходимости предварительного обновления BIOS. Эта модель является превосходным выбором для стабильной и функциональной системы, но не предназначена для энтузиастов экстремального ручного разгона - её сильная сторона заключается в надежности и балансе характеристик.
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI является отличной основой для создания производительных и надежных систем, ориентированных на профессиональную деятельность и современные игры. Она идеально подходит для рабочих станций начального и среднего уровня, предназначенных для программирования, 2D/3D-моделирования и монтажа видео, а также для сборки эффективных домашних или офисных ПК. Плата станет сбалансированным выбором для геймеров, которые не стремятся к экстремальному разгону, но хотят получить стабильную производительность в связке с процессорами AMD Ryzen 7000 и 8000-й серии на сокете AM5, особенно с моделями линеек Ryzen 5 и Ryzen 7.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Эта модель построена на базе современного чипсета AMD B850, который предлагает сбалансированный набор функций для актуальных сборок и использует передовой сокет AM5. Данный сокет обеспечивает совместимость с новейшими процессорами AMD Ryzen и является заделом на будущие обновления, а также требует использования оперативной памяти стандарта DDR5. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает плату универсальным решением, позволяя установить ее как в небольшие, так и в полноразмерные корпуса, хотя и предлагает несколько меньше слотов расширения по сравнению с полноформатными ATX-аналогами.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет организовать быстрый двухканальный режим, критически важный для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Поддерживаются высокие частоты памяти с помощью профилей AMD EXPO, а максимальный объем может достигать 192 ГБ, чего с запасом хватит для самых требовательных профессиональных задач. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты расширения PCIe меньшего формата. Для организации быстрой дисковой подсистемы на плате распаяны несколько слотов M.2 для высокоскоростных NVMe-накопителей, при этом ключевые из них оснащены радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и троттлинга.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI PRO B850M-A WIFI спроектирована с акцентом на стабильность и долговечность, что характерно для всей серии PRO. Она включает качественные компоненты и достаточное количество фаз, чтобы обеспечить уверенное питание для многоядерных процессоров Ryzen при работе в штатном режиме и с технологией автоматического буста Precision Boost Overdrive. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, а продуманная конструкция радиаторов на зоне VRM гарантирует эффективное охлаждение силовых элементов даже при длительных нагрузках.
Подключения и дополнительные возможности
Данная модель предлагает исчерпывающий набор интерфейсов для подключения периферии и сетевых устройств, что подтверждается приставкой WIFI в названии. На задней панели вы найдете порты USB разных поколений, включая скоростные USB 3.2 и универсальный разъем Type-C. За беспроводную связь отвечают современный модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth, а для стабильного проводного подключения предусмотрен быстрый сетевой контроллер 2.5GbE. Встроенный звуковой кодек обеспечивает чистое и качественное звучание, а для ценителей визуальной кастомизации системы имеются разъемы для подключения RGB и ARGB-подсветки с возможностью управления через фирменное ПО MSI Mystic Light.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой материнской платы необходимо учитывать, что она совместима исключительно с процессорами AMD для сокета AM5 и оперативной памятью стандарта DDR5. Убедитесь, что выбранный вами корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а кулер для процессора имеет соответствующее крепление AM5. Благодаря новому чипсету B850, плата должна поддерживать все актуальные процессоры Ryzen без необходимости предварительного обновления BIOS. Эта модель является превосходным выбором для стабильной и функциональной системы, но не предназначена для энтузиастов экстремального ручного разгона - её сильная сторона заключается в надежности и балансе характеристик.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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