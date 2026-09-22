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Материнская плата MSI PRO B860-P купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI PRO B860-P

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Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 1
Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 2
Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 3
Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 4
Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 5
Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 6
Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 7
Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
  • Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO B860-P - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716775
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.75

Описание товара Материнская плата MSI PRO B860-P

Материнская плата MSI PRO B860-P — это высококачественный компонент, который идеально подходит для создания надежной и производительной рабочей станции или игровой системы. Оснащенная чипсетом Intel B860, эта плата поддерживает процессоры Intel Core Ultra 2-го поколения с сокетом LGA 1851, обеспечивая отличную производительность для многозадачности и серьезных вычислительных операций. MSI PRO B860-P — это отличный выбор для тех, кто ищет комбинацию надежности, производительности и функциональности в одном устройстве. С ее помощью вы сможете создать мощную машину, соответствующую всем вашим требованиям и предпочтениям. Скорость передачи данных Одной из ключевых особенностей этой материнской платы является поддержка технологии Wi-Fi 6, обеспечивающей стабильное и быстрое беспроводное соединение. Это особенно полезно для пользователей, которые предпочитают минимизировать количество кабелей на своем рабочем месте. Кроме того, наличие Bluetooth 5.2 позволяет подключать различные устройства, такие как наушники или мобильные телефоны, с высокой скоростью передачи данных и улучшенной энергосбережением. Подключение периферийных устройств MSI PRO B860-P предлагает широкий набор портов и разъемов. Четыре порта SATA III позволяют подключать несколько накопителей, а поддержка трёх дисков M.2 NVMe дает возможность использовать высокоскоростные SSD-накопители для хранения данных. Это гарантирует быстрый доступ к данным и ускоряет загрузку операционной системы и приложений.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B860-P




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI PRO B860-P — это высококачественный компонент, который идеально подходит для создания надежной и производительной рабочей станции или игровой системы. Оснащенная чипсетом Intel B860, эта плата поддерживает процессоры Intel Core Ultra 2-го поколения с сокетом LGA 1851, обеспечивая отличную производительность для многозадачности и серьезных вычислительных операций. MSI PRO B860-P — это отличный выбор для тех, кто ищет комбинацию надежности, производительности и функциональности в одном устройстве. С ее помощью вы сможете создать мощную машину, соответствующую всем вашим требованиям и предпочтениям. Скорость передачи данных Одной из ключевых особенностей этой материнской платы является поддержка технологии Wi-Fi 6, обеспечивающей стабильное и быстрое беспроводное соединение. Это особенно полезно для пользователей, которые предпочитают минимизировать количество кабелей на своем рабочем месте. Кроме того, наличие Bluetooth 5.2 позволяет подключать различные устройства, такие как наушники или мобильные телефоны, с высокой скоростью передачи данных и улучшенной энергосбережением. Подключение периферийных устройств MSI PRO B860-P предлагает широкий набор портов и разъемов. Четыре порта SATA III позволяют подключать несколько накопителей, а поддержка трёх дисков M.2 NVMe дает возможность использовать высокоскоростные SSD-накопители для хранения данных. Это гарантирует быстрый доступ к данным и ускоряет загрузку операционной системы и приложений.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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