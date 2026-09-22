Материнская плата MSI PRO B860-P
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO B860-P
Материнская плата MSI PRO B860-P — это высококачественный компонент, который идеально подходит для создания надежной и производительной рабочей станции или игровой системы. Оснащенная чипсетом Intel B860, эта плата поддерживает процессоры Intel Core Ultra 2-го поколения с сокетом LGA 1851, обеспечивая отличную производительность для многозадачности и серьезных вычислительных операций. MSI PRO B860-P — это отличный выбор для тех, кто ищет комбинацию надежности, производительности и функциональности в одном устройстве. С ее помощью вы сможете создать мощную машину, соответствующую всем вашим требованиям и предпочтениям. Скорость передачи данных Одной из ключевых особенностей этой материнской платы является поддержка технологии Wi-Fi 6, обеспечивающей стабильное и быстрое беспроводное соединение. Это особенно полезно для пользователей, которые предпочитают минимизировать количество кабелей на своем рабочем месте. Кроме того, наличие Bluetooth 5.2 позволяет подключать различные устройства, такие как наушники или мобильные телефоны, с высокой скоростью передачи данных и улучшенной энергосбережением. Подключение периферийных устройств MSI PRO B860-P предлагает широкий набор портов и разъемов. Четыре порта SATA III позволяют подключать несколько накопителей, а поддержка трёх дисков M.2 NVMe дает возможность использовать высокоскоростные SSD-накопители для хранения данных. Это гарантирует быстрый доступ к данным и ускоряет загрузку операционной системы и приложений.
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