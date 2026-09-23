Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5
**Материнская плата Gigabyte B850 GAMING WIFI6, RTL — мощный фундамент для вашего игрового ПК!** Постройте компьютер мечты с материнской платой Gigabyte B850 GAMING WIFI6! Она создана для тех, кто ценит высокую производительность, надёжность и передовые технологии. **Почему стоит выбрать именно эту материнскую плату?** * **Высокая производительность:** плата поддерживает современные процессоры и обеспечивает быструю работу системы, что особенно важно для геймеров и любителей требовательных приложений. * **Расширенные возможности подключения:** множество разъёмов и слотов позволяют подключить все необходимые устройства и расширить конфигурацию ПК в будущем. * **Wi-Fi 6:** наслаждайтесь быстрой и стабильной беспроводной связью — Wi-Fi 6 обеспечивает высокую скорость передачи данных и низкую задержку. * **Качество и надёжность:** Gigabyte — известный производитель комплектующих для ПК, который заботится о качестве своей продукции и использует только проверенные компоненты. * **Стильный дизайн:** эстетика тоже имеет значение! Материнская плата Gigabyte B850 GAMING WIFI6 не только мощна, но и выглядит стильно — она станет украшением вашего ПК. С материнской платой Gigabyte B850 GAMING WIFI6 ваш компьютер будет готов к самым сложным задачам! Создайте систему, которая полностью соответствует вашим потребностям и ожиданиям.
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