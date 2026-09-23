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Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5

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Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 4
Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 5
Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 6
Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 7
Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
  • Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 6
  • Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 7
  • Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733117
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5

**Материнская плата Gigabyte B850 GAMING WIFI6, RTL — мощный фундамент для вашего игрового ПК!** Постройте компьютер мечты с материнской платой Gigabyte B850 GAMING WIFI6! Она создана для тех, кто ценит высокую производительность, надёжность и передовые технологии. **Почему стоит выбрать именно эту материнскую плату?** * **Высокая производительность:** плата поддерживает современные процессоры и обеспечивает быструю работу системы, что особенно важно для геймеров и любителей требовательных приложений. * **Расширенные возможности подключения:** множество разъёмов и слотов позволяют подключить все необходимые устройства и расширить конфигурацию ПК в будущем. * **Wi-Fi 6:** наслаждайтесь быстрой и стабильной беспроводной связью — Wi-Fi 6 обеспечивает высокую скорость передачи данных и низкую задержку. * **Качество и надёжность:** Gigabyte — известный производитель комплектующих для ПК, который заботится о качестве своей продукции и использует только проверенные компоненты. * **Стильный дизайн:** эстетика тоже имеет значение! Материнская плата Gigabyte B850 GAMING WIFI6 не только мощна, но и выглядит стильно — она станет украшением вашего ПК. С материнской платой Gigabyte B850 GAMING WIFI6 ваш компьютер будет готов к самым сложным задачам! Создайте систему, которая полностью соответствует вашим потребностям и ожиданиям.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата Gigabyte B850 GAMING WIFI6, RTL — мощный фундамент для вашего игрового ПК!** Постройте компьютер мечты с материнской платой Gigabyte B850 GAMING WIFI6! Она создана для тех, кто ценит высокую производительность, надёжность и передовые технологии. **Почему стоит выбрать именно эту материнскую плату?** * **Высокая производительность:** плата поддерживает современные процессоры и обеспечивает быструю работу системы, что особенно важно для геймеров и любителей требовательных приложений. * **Расширенные возможности подключения:** множество разъёмов и слотов позволяют подключить все необходимые устройства и расширить конфигурацию ПК в будущем. * **Wi-Fi 6:** наслаждайтесь быстрой и стабильной беспроводной связью — Wi-Fi 6 обеспечивает высокую скорость передачи данных и низкую задержку. * **Качество и надёжность:** Gigabyte — известный производитель комплектующих для ПК, который заботится о качестве своей продукции и использует только проверенные компоненты. * **Стильный дизайн:** эстетика тоже имеет значение! Материнская плата Gigabyte B850 GAMING WIFI6 не только мощна, но и выглядит стильно — она станет украшением вашего ПК. С материнской платой Gigabyte B850 GAMING WIFI6 ваш компьютер будет готов к самым сложным задачам! Создайте систему, которая полностью соответствует вашим потребностям и ожиданиям.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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