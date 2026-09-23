Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WIFI7, AM5, B850, 4*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WIFI7, AM5, B850, 4*DDR5
Эта материнская плата Gigabyte в компактном форм-факторе mATX идеально впишется в сборку мощного и современного ПК, не занимая лишнего места. Благодаря четырём слотам для модулей DDR5 вы сможете установить до 256 ГБ оперативной памяти с впечатляющей частотой до 6400 МГц. Плата поддерживает процессоры с сокетом AM5 и работает на чипсете AMD B850, что открывает широкие возможности для современных решений. Два слота PCI-E x16 версии 5.0 позволят легко расширить вашу систему видеокартами. Встроенный Wi-Fi обеспечит быстрое подключение к беспроводной сети без лишних устройств. Gigabyte — сочетание производительности и компактности для тех, кто ценит мощность и функциональность.
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