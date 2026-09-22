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Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI

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Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI - фото 1
Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI - фото 2
Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI - фото 3
Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI - фото 4
Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI - фото 5
Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716755
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.47

Описание товара Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI представляет собой сбалансированное решение для сборки современных игровых и рабочих систем на платформе AMD AM5. Она идеально подходит геймерам, которые хотят получить доступ к новейшим технологиям, таким как PCIe 5.0, для максимальной производительности в связке с видеокартами последнего поколения и сверхбыстрыми SSD. Эта плата станет отличной основой для систем с процессорами AMD Ryzen 5, Ryzen 7 и даже Ryzen 9, раскрывая их потенциал в играх, стриминге и задачах по созданию контента без необходимости в экстремальном ручном разгоне.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является новейший чипсет AMD B850, который предлагает ключевые преимущества флагманских решений в более доступном сегменте, в первую очередь - поддержку интерфейса PCIe 5.0. Установленный сокет AM5 обеспечивает совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen, делая вашу сборку перспективной. Форм-фактор Micro-ATX является универсальным выбором, позволяя собрать мощный, но относительно компактный ПК, который без проблем разместится как в стандартных Mid-Tower, так и в более компактных mATX корпусах.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, что гарантирует высокую пропускную способность и производительность в современных приложениях и играх. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти в двухканальном режиме, а поддержка профилей AMD EXPO облегчает достижение высоких частот для максимальной отдачи. Для установки компонентов предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также слоты расширения для других устройств. Критически важным является наличие нескольких слотов M.2 для NVMe-накопителей, включая как минимум один с поддержкой PCIe 5.0, что обеспечивает феноменальную скорость загрузки данных и работы с большими файлами.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы процессора обеспечивается продуманной многофазной системой питания (VRM), которая оснащена качественными компонентами и массивными радиаторами для эффективного отвода тепла. Такая конструкция гарантирует, что даже мощные процессоры Ryzen будут получать чистое и стабильное питание под длительными игровыми нагрузками, избегая перегрева и троттлинга. Для подключения питания CPU используются надежные разъемы, обеспечивающие достаточный запас мощности для стабильной работы всей системы без компромиссов.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели MSI B850M GAMING WIFI расположен богатый набор портов для подключения любой периферии, включая высокоскоростные USB 3.2 и универсальный разъем Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер для проводного подключения с минимальными задержками и современный модуль Wi-Fi для стабильной беспроводной связи. Качественный звук в играх и при просмотре медиа обеспечивает встроенный аудиокодек с технологией Audio Boost, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для управления RGB-подсветкой через фирменное ПО MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбираете совместимые компоненты: процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как память DDR4 не поддерживается. Чипсет B850 не предназначен для ручного разгона множителя процессора, однако он полностью поддерживает технологии автоматического буста (Precision Boost Overdrive) и разгон памяти через профили EXPO. Для сборки потребуется корпус, поддерживающий материнские платы формата Micro-ATX или больше. Начинающим пользователям стоит обратить внимание, что для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое на платах MSI часто можно выполнить без установленного CPU с помощью функции Flash BIOS Button.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B850M GAMING WIFI представляет собой сбалансированное решение для сборки современных игровых и рабочих систем на платформе AMD AM5. Она идеально подходит геймерам, которые хотят получить доступ к новейшим технологиям, таким как PCIe 5.0, для максимальной производительности в связке с видеокартами последнего поколения и сверхбыстрыми SSD. Эта плата станет отличной основой для систем с процессорами AMD Ryzen 5, Ryzen 7 и даже Ryzen 9, раскрывая их потенциал в играх, стриминге и задачах по созданию контента без необходимости в экстремальном ручном разгоне.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является новейший чипсет AMD B850, который предлагает ключевые преимущества флагманских решений в более доступном сегменте, в первую очередь - поддержку интерфейса PCIe 5.0. Установленный сокет AM5 обеспечивает совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen, делая вашу сборку перспективной. Форм-фактор Micro-ATX является универсальным выбором, позволяя собрать мощный, но относительно компактный ПК, который без проблем разместится как в стандартных Mid-Tower, так и в более компактных mATX корпусах.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, что гарантирует высокую пропускную способность и производительность в современных приложениях и играх. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти в двухканальном режиме, а поддержка профилей AMD EXPO облегчает достижение высоких частот для максимальной отдачи. Для установки компонентов предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также слоты расширения для других устройств. Критически важным является наличие нескольких слотов M.2 для NVMe-накопителей, включая как минимум один с поддержкой PCIe 5.0, что обеспечивает феноменальную скорость загрузки данных и работы с большими файлами.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы процессора обеспечивается продуманной многофазной системой питания (VRM), которая оснащена качественными компонентами и массивными радиаторами для эффективного отвода тепла. Такая конструкция гарантирует, что даже мощные процессоры Ryzen будут получать чистое и стабильное питание под длительными игровыми нагрузками, избегая перегрева и троттлинга. Для подключения питания CPU используются надежные разъемы, обеспечивающие достаточный запас мощности для стабильной работы всей системы без компромиссов.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели MSI B850M GAMING WIFI расположен богатый набор портов для подключения любой периферии, включая высокоскоростные USB 3.2 и универсальный разъем Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер для проводного подключения с минимальными задержками и современный модуль Wi-Fi для стабильной беспроводной связи. Качественный звук в играх и при просмотре медиа обеспечивает встроенный аудиокодек с технологией Audio Boost, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для управления RGB-подсветкой через фирменное ПО MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбираете совместимые компоненты: процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как память DDR4 не поддерживается. Чипсет B850 не предназначен для ручного разгона множителя процессора, однако он полностью поддерживает технологии автоматического буста (Precision Boost Overdrive) и разгон памяти через профили EXPO. Для сборки потребуется корпус, поддерживающий материнские платы формата Micro-ATX или больше. Начинающим пользователям стоит обратить внимание, что для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое на платах MSI часто можно выполнить без установленного CPU с помощью функции Flash BIOS Button.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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