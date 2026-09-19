Top.Mail.Ru
Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 5
Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 6
Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 7
Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 8
Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 9
Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478633
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
38х28х8
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4

Для кого и под какие задачи Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 станет отличной основой для производительной игровой системы или рабочей станции среднего и высокого класса. Она идеально сочетается с процессорами AMD Ryzen 5000-й серии, такими как Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 5800X, позволяя раскрыть их потенциал в играх, стриминге и задачах по созданию контента. Благодаря мощной подсистеме питания, плата уверенно справится и с более требовательными чипами вроде Ryzen 9, что делает её универсальным выбором для энтузиастов, строящих мощный ПК на проверенной платформе AM4.

Чипсет, сокет и форм-фактор В основе платы лежит чипсет AMD B550, который является золотой серединой для сокета AM4, предлагая поддержку передового интерфейса PCIe 4.0 для видеокарты и одного M.2 накопителя. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает удобство сборки и широкие возможности для расширения, но требует соответствующего корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower. Использование сокета AM4 гарантирует совместимость с огромным парком процессоров Ryzen серий 3000, 4000G и 5000, предоставляя гибкость при выборе комплектующих.

Память и расширение Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR4, работающих в двухканальном режиме, с поддержкой модулей объемом до 128 ГБ и высоких частот разгона для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Главный слот для видеокарты работает по скоростному стандарту PCIe 4.0 x16, а для накопителей доступны два разъёма M.2: один с поддержкой PCIe 4.0 для сверхбыстрых NVMe SSD и второй с интерфейсом PCIe 3.0, причём основной слот оснащен фирменным радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM Надежность и стабильность работы процессора обеспечивает мощная цифровая система питания (VRM) по схеме 12+2 фазы с качественными компонентами и массивными радиаторами. Такая конфигурация гарантирует чистое и стабильное напряжение даже при использовании многоядерных процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9 в ресурсоёмких задачах или при умеренном разгоне. Для подключения питания процессора используется стандартный 8-pin коннектор, что обеспечивает достаточный запас мощности для всей линейки совместимых CPU.

Подключения и дополнительные возможности Плата оснащена современным набором интерфейсов, включая быстрый сетевой адаптер 2.5GbE Ethernet и встроенный модуль Wi-Fi 6 (802.11ax) с Bluetooth 5, что обеспечивает гибкость и высокую скорость как проводного, так и беспроводного подключения. На задней панели представлен широкий выбор портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2, а за качественный звук отвечает аудиокодек Realtek ALC1200. Для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB и адресуемых ARGB-лент с управлением через фирменное ПО.

Важные нюансы перед покупкой При покупке убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата ATX. Эта модель предназначена для процессоров AMD AM4 и несовместима с новейшими чипами AM5 (Ryzen 7000 и новее). Для работы с процессорами Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS, однако данная плата оснащена функцией Q-Flash Plus, позволяющей обновить прошивку без установки процессора и памяти. Хотя система питания достаточно мощная для большинства сценариев, для экстремального разгона флагманских процессоров стоит рассмотреть платы на старшем чипсете.

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Описание

Для кого и под какие задачи Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 станет отличной основой для производительной игровой системы или рабочей станции среднего и высокого класса. Она идеально сочетается с процессорами AMD Ryzen 5000-й серии, такими как Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 5800X, позволяя раскрыть их потенциал в играх, стриминге и задачах по созданию контента. Благодаря мощной подсистеме питания, плата уверенно справится и с более требовательными чипами вроде Ryzen 9, что делает её универсальным выбором для энтузиастов, строящих мощный ПК на проверенной платформе AM4.

Чипсет, сокет и форм-фактор В основе платы лежит чипсет AMD B550, который является золотой серединой для сокета AM4, предлагая поддержку передового интерфейса PCIe 4.0 для видеокарты и одного M.2 накопителя. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает удобство сборки и широкие возможности для расширения, но требует соответствующего корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower. Использование сокета AM4 гарантирует совместимость с огромным парком процессоров Ryzen серий 3000, 4000G и 5000, предоставляя гибкость при выборе комплектующих.

Память и расширение Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR4, работающих в двухканальном режиме, с поддержкой модулей объемом до 128 ГБ и высоких частот разгона для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Главный слот для видеокарты работает по скоростному стандарту PCIe 4.0 x16, а для накопителей доступны два разъёма M.2: один с поддержкой PCIe 4.0 для сверхбыстрых NVMe SSD и второй с интерфейсом PCIe 3.0, причём основной слот оснащен фирменным радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM Надежность и стабильность работы процессора обеспечивает мощная цифровая система питания (VRM) по схеме 12+2 фазы с качественными компонентами и массивными радиаторами. Такая конфигурация гарантирует чистое и стабильное напряжение даже при использовании многоядерных процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9 в ресурсоёмких задачах или при умеренном разгоне. Для подключения питания процессора используется стандартный 8-pin коннектор, что обеспечивает достаточный запас мощности для всей линейки совместимых CPU.

Подключения и дополнительные возможности Плата оснащена современным набором интерфейсов, включая быстрый сетевой адаптер 2.5GbE Ethernet и встроенный модуль Wi-Fi 6 (802.11ax) с Bluetooth 5, что обеспечивает гибкость и высокую скорость как проводного, так и беспроводного подключения. На задней панели представлен широкий выбор портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2, а за качественный звук отвечает аудиокодек Realtek ALC1200. Для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB и адресуемых ARGB-лент с управлением через фирменное ПО.

Важные нюансы перед покупкой При покупке убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата ATX. Эта модель предназначена для процессоров AMD AM4 и несовместима с новейшими чипами AM5 (Ryzen 7000 и новее). Для работы с процессорами Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS, однако данная плата оснащена функцией Q-Flash Plus, позволяющей обновить прошивку без установки процессора и памяти. Хотя система питания достаточно мощная для большинства сценариев, для экстремального разгона флагманских процессоров стоит рассмотреть платы на старшем чипсете.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...