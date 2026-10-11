Материнская плата Asus PRO B760M-C-CSM (90MB1DX0-M0EAYC)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRO B760M-C-CSM (90MB1DX0-M0EAYC)
Материнская плата ASUS Pro B760M-C-CSM способна обеспечить высокую продуктивность и стабильность. Она предназначена для сборки профессиональной рабочей станции. На плате компактного типоразмера Micro-ATX расположен разъем LGA 1700, под установку процессора Intel, 4 слота DIMM стандарта DDR5, слоты расширения PCI-E x16 и два PCI-E x1, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA. Соединение с Интернетом возможно при помощи сетевого адаптера со скоростью 1 Гбит/с. С боковой стороны предусмотрены порты USB, видеовыходы DisplayPort x2, VGA и HDMI, разъемы аудио. Протестированные компоненты и стабильное отведение тепла гарантируют надежность ASUS Pro B760M-C-CSM.
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