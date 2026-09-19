Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
microATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396782
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
microATX
Ширина, см
20.5
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2133-5000 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
12 USB, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х28х26
Вес, г.
750
Описание товара Материнская плата Gigabyte A520M S2H Socket AM4
Материнская плата семейства Ultra Durable на базе чипсета AMD A520, цифровой VRM-модуль, контроллер Gaming GbE LAN и функция управления трафиком, M.2-разъем PCIe 3.0 x4, функция RGB FUSION 2.0, функция Smart Fan 5, функция Q-Flash Plus, устойчивые к воздействию окислов серы резисторы
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
microATX
Ширина, см
20.5
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2133-5000 МГц
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
12 USB, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Материнская плата семейства Ultra Durable на базе чипсета AMD A520, цифровой VRM-модуль, контроллер Gaming GbE LAN и функция управления трафиком, M.2-разъем PCIe 3.0 x4, функция RGB FUSION 2.0, функция Smart Fan 5, функция Q-Flash Plus, устойчивые к воздействию окислов серы резисторы
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
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