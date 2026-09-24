Top.Mail.Ru
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 1
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 2
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 3
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 4
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 5
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 6
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 7
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 8
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 9
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 10
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 11
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 780 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650534
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4)
5 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24
Высота, см
5
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х6
Вес, кг.
1.1

Описание товара Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4)

Для кого и под какие задачи

Эта материнская плата станет отличной основой для создания недорогого и сбалансированного компьютера. Она идеально подходит для сборки офисных систем, домашних мультимедийных центров или игровых ПК начального уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и игры в разрешении 1080p. Gigabyte H610M H V3 DDR4 оптимально раскрывает потенциал процессоров Intel Core i3 и Core i5 без индекса "K" 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах и нетребовательных играх.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel H610, который предлагает базовый, но достаточный набор функций для повседневных сборок без поддержки разгона процессора. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron 12-го, 13-го и 14-го поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет установить плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что делает её универсальным решением для различных сборок, не требующих большого количества слотов расширения.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающими двухканальный режим работы для повышения производительности. Это позволяет установить до 64 ГБ памяти с частотой до 3200 МГц (в режиме XMP), что более чем достаточно для большинства домашних и офисных задач, а также для бюджетных игровых систем. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого NVMe SSD накопителя имеется один разъем M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 6+1+1 фазы, что гарантирует стабильную подачу энергии для процессоров начального и среднего уровня без разгона. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-pin разъем, чего вполне достаточно для рекомендуемых чипов. Такая конфигурация VRM обеспечивает надежную работу с энергоэффективными процессорами вроде Core i5-12400F, но не предназначена для экспериментов с разгоном или использования флагманских моделей Core i7 и Core i9.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположены все необходимые порты для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и D-Sub для использования встроенной в процессор графики. Стабильное проводное интернет-соединение обеспечивает гигабитный сетевой контроллер Realtek GbE LAN. За вывод звука отвечает базовый, но качественный HD аудиокодек Realtek, подходящий для повседневного использования и игр.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700; для поддержки процессоров 13-го и особенно 14-го поколений может потребоваться обновление BIOS. Эта модель является отличным выбором для систем без разгона и не рекомендуется для использования с мощными процессорами Core i7/i9 из-за базовой подсистемы питания. При сборке используйте оперативную память стандарта DDR4 и убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24
Высота, см
5
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта материнская плата станет отличной основой для создания недорогого и сбалансированного компьютера. Она идеально подходит для сборки офисных систем, домашних мультимедийных центров или игровых ПК начального уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и игры в разрешении 1080p. Gigabyte H610M H V3 DDR4 оптимально раскрывает потенциал процессоров Intel Core i3 и Core i5 без индекса "K" 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах и нетребовательных играх.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel H610, который предлагает базовый, но достаточный набор функций для повседневных сборок без поддержки разгона процессора. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron 12-го, 13-го и 14-го поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет установить плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что делает её универсальным решением для различных сборок, не требующих большого количества слотов расширения.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающими двухканальный режим работы для повышения производительности. Это позволяет установить до 64 ГБ памяти с частотой до 3200 МГц (в режиме XMP), что более чем достаточно для большинства домашних и офисных задач, а также для бюджетных игровых систем. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого NVMe SSD накопителя имеется один разъем M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 6+1+1 фазы, что гарантирует стабильную подачу энергии для процессоров начального и среднего уровня без разгона. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-pin разъем, чего вполне достаточно для рекомендуемых чипов. Такая конфигурация VRM обеспечивает надежную работу с энергоэффективными процессорами вроде Core i5-12400F, но не предназначена для экспериментов с разгоном или использования флагманских моделей Core i7 и Core i9.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположены все необходимые порты для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и D-Sub для использования встроенной в процессор графики. Стабильное проводное интернет-соединение обеспечивает гигабитный сетевой контроллер Realtek GbE LAN. За вывод звука отвечает базовый, но качественный HD аудиокодек Realtek, подходящий для повседневного использования и игр.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700; для поддержки процессоров 13-го и особенно 14-го поколений может потребоваться обновление BIOS. Эта модель является отличным выбором для систем без разгона и не рекомендуется для использования с мощными процессорами Core i7/i9 из-за базовой подсистемы питания. При сборке используйте оперативную память стандарта DDR4 и убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4) – стоимость товара 5780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...