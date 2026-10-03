Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-F 1700 2xDDR4 (6940709699638)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643752
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
COM-порт, 2xUSB 2.0, 4xUSB 3.2 Gen1, 1xHDMI, 1xVGA (D-Sub), RJ-45
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
17.9
Высота, см
22.5
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200-4266 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х10
Вес, г.
750
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-F 1700 2xDDR4 (6940709699638)
Материнская плата MaxSun Challenger B760M-F станет надежным решением для сборки офисной рабочей станции. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и содержит в своей основе чипсет Intel B760 с процессорным разъемом LGA 1700. В оснащение платы входят 2 слота под размещение до 64 ГБ оперативной памяти, 3 разъема SATAIII и 2 разъема M.2 под установку накопителей, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических адаптеров.
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Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
COM-порт, 2xUSB 2.0, 4xUSB 3.2 Gen1, 1xHDMI, 1xVGA (D-Sub), RJ-45
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
17.9
Высота, см
22.5
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Развернуть
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200-4266 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Материнская плата MaxSun Challenger B760M-F станет надежным решением для сборки офисной рабочей станции. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и содержит в своей основе чипсет Intel B760 с процессорным разъемом LGA 1700. В оснащение платы входят 2 слота под размещение до 64 ГБ оперативной памяти, 3 разъема SATAIII и 2 разъема M.2 под установку накопителей, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических адаптеров.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-F 1700 2xDDR4 (6940709699638) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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