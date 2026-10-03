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Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0)

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Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634419
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
28х26х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0)

Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, в том числе геймерами, и широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты и материалы. Имеет качественную аудиосистему, с которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты и разъемы.

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Описание
Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, в том числе геймерами, и широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты и материалы. Имеет качественную аудиосистему, с которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты и разъемы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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