Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634419
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х26х10
Вес, кг.
2
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0)
Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, в том числе геймерами, и широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты и материалы. Имеет качественную аудиосистему, с которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты и разъемы.
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Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, в том числе геймерами, и широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты и материалы. Имеет качественную аудиосистему, с которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты и разъемы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI (90MB1B40-M0ECY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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