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Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4

18 Отзывы
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Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 - фото 1
Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 - фото 2
Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 - фото 3
Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 - фото 4
Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 - фото 5
Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 - фото 6
Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538874
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.2
Высота, см
23.6
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, г.
800

Описание товара Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 представляет собой сбалансированную основу для сборки надёжных и экономичных систем. Она идеально подходит для офисных и домашних компьютеров, предназначенных для повседневных задач: работы с документами, интернет-сёрфинга, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Эта плата станет отличным выбором для первого игрового ПК начального или среднего уровня в паре с процессорами Intel Core i3 или Core i5 12-го, 13-го или 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу без лишних затрат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel H610, который является базовым решением для платформы с сокетом LGA1700, но при этом предлагает все необходимые современные технологии. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron нескольких последних поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет установить плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что делает её универсальным решением для сборок с ограниченным пространством.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами DIMM для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет создать экономичную и производительную систему. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объёмом до 64 ГБ и частотами до 3200 МГц с использованием профилей XMP. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого накопителя - один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, что обеспечивает высокую скорость загрузки операционной системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI PRO H610M-G DDR4 спроектирована с учётом потребностей процессоров начального и среднего сегмента. Она обеспечивает стабильную подачу энергии для моделей без разблокированного множителя (non-K), гарантируя их надёжную работу под повседневными нагрузками. Питание CPU осуществляется через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания и достаточной для процессоров уровня Core i5.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для клавиатуры, мыши и других устройств. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены порты HDMI и VGA, что обеспечивает совместимость с большинством мониторов. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek RTL8111H, а за звук - 7.1-канальный аудиокодек Realtek ALC897, предлагающий качественное звучание для рабочих задач и мультимедиа.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата ориентирована на сборки без разгона центрального процессора, так как чипсет H610 эту функцию не поддерживает. Система питания рассчитана на стабильную работу с процессорами Intel Core i3 и i5; использование флагманских моделей Core i7 или i9 не рекомендуется. При установке процессоров 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки перед покупкой или воспользоваться функцией обновления в сервисном центре. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, а блок питания имеет 8-контактный разъем для питания CPU.



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта,хорошо запаковано.При эксплуатации проблем не возникает
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Климентий П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень отличная материнская плата.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
Прошел уже почти месяц с момента заказа. Материнка рабочая. Для своей цены очень даже неплохая. " разъема под оперативную память, один под ssd m2. В общем - маленькая и хорошая
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Мать рабочая, все четко
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все супер, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Вроде всё хорошо. Жаль только нет разъема для подсветки кулера, но можно купить контроллер
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
замечательная мать, лучше моей родной
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Артем Е.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал в целостности и сохранности, ничего не сломано, все что надо положили, коробка целая. Про работоспособность пока молчу, дополню позже, как все комплектующие приедут. Дополняю: Все работает как надо, хочу уточнить даже мини батарейку поставили, советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все необходимое там есть и самое главное это чипсет, за такие деньги это лучшее предложение
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер , работает уже в компе стоит
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
коасс
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Тимур И.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен быстро, упакован хорошо. Еще не подключал
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Виктория Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, в работе уже 2 месяца. Всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Плата понравилась, коробка видно что ранее не вскрывалась, в сокете все идеально, с 12400f и оперативкой xpg gammix d20 завелась с первого раза, xmp профиль выставился
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Артём П.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка была не мятая, материнка в пленке с пломбой, установил сразу все заработал прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Илон М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Товаром доволен а магазином тем более
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
товар в заводской упаковке. Всё работает



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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.2
Высота, см
23.6
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 представляет собой сбалансированную основу для сборки надёжных и экономичных систем. Она идеально подходит для офисных и домашних компьютеров, предназначенных для повседневных задач: работы с документами, интернет-сёрфинга, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Эта плата станет отличным выбором для первого игрового ПК начального или среднего уровня в паре с процессорами Intel Core i3 или Core i5 12-го, 13-го или 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу без лишних затрат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel H610, который является базовым решением для платформы с сокетом LGA1700, но при этом предлагает все необходимые современные технологии. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron нескольких последних поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет установить плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что делает её универсальным решением для сборок с ограниченным пространством.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами DIMM для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет создать экономичную и производительную систему. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объёмом до 64 ГБ и частотами до 3200 МГц с использованием профилей XMP. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого накопителя - один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, что обеспечивает высокую скорость загрузки операционной системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI PRO H610M-G DDR4 спроектирована с учётом потребностей процессоров начального и среднего сегмента. Она обеспечивает стабильную подачу энергии для моделей без разблокированного множителя (non-K), гарантируя их надёжную работу под повседневными нагрузками. Питание CPU осуществляется через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания и достаточной для процессоров уровня Core i5.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для клавиатуры, мыши и других устройств. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены порты HDMI и VGA, что обеспечивает совместимость с большинством мониторов. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek RTL8111H, а за звук - 7.1-канальный аудиокодек Realtek ALC897, предлагающий качественное звучание для рабочих задач и мультимедиа.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата ориентирована на сборки без разгона центрального процессора, так как чипсет H610 эту функцию не поддерживает. Система питания рассчитана на стабильную работу с процессорами Intel Core i3 и i5; использование флагманских моделей Core i7 или i9 не рекомендуется. При установке процессоров 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки перед покупкой или воспользоваться функцией обновления в сервисном центре. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, а блок питания имеет 8-контактный разъем для питания CPU.



Теги товара: micro-atx, с m.2
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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта,хорошо запаковано.При эксплуатации проблем не возникает
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Климентий П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень отличная материнская плата.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
Прошел уже почти месяц с момента заказа. Материнка рабочая. Для своей цены очень даже неплохая. " разъема под оперативную память, один под ssd m2. В общем - маленькая и хорошая
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Мать рабочая, все четко
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все супер, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Вроде всё хорошо. Жаль только нет разъема для подсветки кулера, но можно купить контроллер
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
замечательная мать, лучше моей родной
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Артем Е.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал в целостности и сохранности, ничего не сломано, все что надо положили, коробка целая. Про работоспособность пока молчу, дополню позже, как все комплектующие приедут. Дополняю: Все работает как надо, хочу уточнить даже мини батарейку поставили, советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все необходимое там есть и самое главное это чипсет, за такие деньги это лучшее предложение
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер , работает уже в компе стоит
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
коасс
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Тимур И.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен быстро, упакован хорошо. Еще не подключал
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Виктория Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, в работе уже 2 месяца. Всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Плата понравилась, коробка видно что ранее не вскрывалась, в сокете все идеально, с 12400f и оперативкой xpg gammix d20 завелась с первого раза, xmp профиль выставился
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Артём П.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка была не мятая, материнка в пленке с пломбой, установил сразу все заработал прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Илон М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Товаром доволен а магазином тем более
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
товар в заводской упаковке. Всё работает


Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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