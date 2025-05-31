Описание товара Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 представляет собой сбалансированную основу для сборки надёжных и экономичных систем. Она идеально подходит для офисных и домашних компьютеров, предназначенных для повседневных задач: работы с документами, интернет-сёрфинга, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Эта плата станет отличным выбором для первого игрового ПК начального или среднего уровня в паре с процессорами Intel Core i3 или Core i5 12-го, 13-го или 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу без лишних затрат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel H610, который является базовым решением для платформы с сокетом LGA1700, но при этом предлагает все необходимые современные технологии. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron нескольких последних поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет установить плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что делает её универсальным решением для сборок с ограниченным пространством.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами DIMM для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет создать экономичную и производительную систему. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объёмом до 64 ГБ и частотами до 3200 МГц с использованием профилей XMP. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого накопителя - один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, что обеспечивает высокую скорость загрузки операционной системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI PRO H610M-G DDR4 спроектирована с учётом потребностей процессоров начального и среднего сегмента. Она обеспечивает стабильную подачу энергии для моделей без разблокированного множителя (non-K), гарантируя их надёжную работу под повседневными нагрузками. Питание CPU осуществляется через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания и достаточной для процессоров уровня Core i5.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для клавиатуры, мыши и других устройств. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены порты HDMI и VGA, что обеспечивает совместимость с большинством мониторов. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek RTL8111H, а за звук - 7.1-канальный аудиокодек Realtek ALC897, предлагающий качественное звучание для рабочих задач и мультимедиа.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата ориентирована на сборки без разгона центрального процессора, так как чипсет H610 эту функцию не поддерживает. Система питания рассчитана на стабильную работу с процессорами Intel Core i3 и i5; использование флагманских моделей Core i7 или i9 не рекомендуется. При установке процессоров 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки перед покупкой или воспользоваться функцией обновления в сервисном центре. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, а блок питания имеет 8-контактный разъем для питания CPU.